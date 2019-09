Los españoles en el exterior temen una debacle del voto rogado para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Solo un 33% de quienes rogaron el voto para participar en los últimos comicios, celebrados el 28 de abril, logró recibir las papeletas a tiempo para poder ejercer su derecho a votar.

Es decir, un tercio de los residentes en el extranjero que no participaron en las pasadas generales no se abstuvieron por decisión propia o desmotivación, sino porno recibir las papeletas en su momento. El dato está recogido en una encuesta publicada este martes y elaborada por el colectivo Marea Granate en base a la respuesta de 2.000 españoles residentes en el exterior.

El análisis también señala que casi un 50% de los encuestados afirmaron que estaban interesados en el proceso electoral, pero que optaron por no rogar el voto por estar "desmotivados ante las dificultades y falta de garantías del sistema". Solo un 3% de los participantes en el sondeo declararon que no habían solicitado sus papeletas por falta de interés en las elecciones.

Solo votó un 6% del censo exterior

"Las próximas elecciones generales del 10 de noviembre serán las decimosextas que padecemos los residentes en el extranjero desde que en 2011 se reformara la Ley Electoral y se instaurara el sistema de voto rogado, que hizo descender los niveles de participación exterior de forma drástica", denuncian desde la plataforma. De hecho, advierten, en las pasadas elecciones de mayo solo consiguió votar un 6% del censo exterior.

Por ello, el colectivo Marea Granate llevará sus reivindicaciones a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, un organismo internacional que se encarga de velar por los procesos democráticos. "La convocatoria de otras nuevas elecciones nos ha caído como un jarro de agua fría", reconoce a Vozpópuli Berta Berruguete, una de las portavocesde Marea Granate.

En EEUU hay quienes pagan hasta 100 dólares para rogar el voto", denuncian desde la plataforma Marea Granate

"Los trámites continúan siendo muy engorrosos y muy caros y luego no sabes si vas a poder votar o no. Cuantas más elecciones hay, más aumenta la desmotivación. En EEUU hay quienes pagan hasta 100 dólares para rogar el voto", lamenta.

"Además, los plazos para votar el 10N se han reducido, con lo cual es todavía más difícil hacerlo. Pedimos que se derogue la reforma de la Ley electoral y que se tomen medidas para que podamos ejercer nuestro derecho, además de políticas sociales de retorno para quienes quieran volver a España y no puedan", añade Burguete.

Pinchazo en la participación

De acuerdo al estudio, la baja participación electoral desde el extranjero se debe a tres factores claves: la desmotivación del electorado, los plazos exiguos y las dificultades para la inscripción consular. "Dado que en la pasada y breve legislatura no se modificó el sistema de voto rogado, estos factores van a seguir operado en las próximas elecciones de noviembre, cuando consideramos que la participación exterior seguirá siendo mínima", inciden desde el colectivo.

Las papeletas tardaron una media de entre 39 y 45 días en llegar a Europa, entre 49 y 53 días en llegar a América y entre 49 y 54 días al resto de continentes

"Las papeletas tardaron una media de entre 39 y 45 días en llegar a Europa, entre 49 y 53 días en llegar a América y entre 49 y 54 días al resto de continentes. Dado, además, que en esta nueva convocatoria electoral todos los plazos se han reducido, quienes residimos en el extranjero solo vamos a tener unos escasos 35 días para recibir la documentación electoral, lo que significa que se reduciría muchísimo nuestra posibilidad de votar, incluso viviendo dentro de Europa", denuncian en Marea Granate.

Cabe destacar que un 47% de los españoles en el extranjero encuestados declaró que no llegó ni siquiera a rogar el voto, ya que les fue imposible inscribirse en el consulado que les correspondía, por la inaccesibilidad de estos, ya sea por la distancia a la que se encuentran o por su horario de apertura, incompatible con la jornada laboral.

Odisea para votar... incluso desde Europa

Víctor fue uno de los españoles que no pudo votar desde Berlín en las pasadas autonómicas y municipales. "Es admisible que la gente tenga que pelear contra mil problemas para poder votar. Los horarios de apertura de la Embajada española en periodo electoral son una vergüenza: impiden hacer los trámites a cualquiera que no pueda salir del trabajo para hacer gestiones", dice.

Este ingeniero de Caminos lleva en Alemania desde 2011 y denuncia la actitud del mismo embajador con los residentes. "Se amedranta a la gente que solicitó el voto como residente temporal a través del ERTA y a otros se les requieren mil y un documentos que acrediten que desde las anteriores elecciones no han estado aquí y que, por tanto, no son falsos temporales", señala.

Además, advierte una serie de irregularidades cometidas por el correo postal alemán. Víctor, que trabaja en la VBB, el consorcio de transportes de Berlín y Brandemburgo, muestra su desacuerdo en que no se pueda votar físicamente en la Embajada el día de las elecciones si no se dispone del certificado del censo electoral que te remiten por correo.

"Si se puede comprobar en Internet que la solicitud está aceptada y todo está en orden, ¿por qué no es posible votar en persona sin el papel impreso?", pregunta.