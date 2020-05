España estudia hacer test en los aeropuertos a los turistas europeos que lleguen en julio

El Gobierno español está valorando la posibilidad de introducir test de detección del coronavirus en los aeropuertos a los turistas europeos que lleguen a partir del 1 de julio. Los ciudadanos del espacio Schengen serán los primeros en poder viajar sin restricciones a España, según adelantaron fuentes diplomáticas.

Los test en estudio son los PRC y los rápidos. Los primeros se aplican desde hace semanas en aeropuertos como el de Hong Kong, donde los viajeros tienen que esperar varias horas en una sala especial hasta que les informan de que la prueba ha dado negativo.

"Está en discusión pero no se ha decidido. Hay dos tipos. Los PRC y los test rápidos. Los PCR tardan mucho más en producir un resultado, exigen de un laboratorio para producir un diagnóstico y son más fiables. Los rápidos tienen una sensibilidad menor que las PRC", constataron las citadas fuentes.

Las dos opciones están sobre la mesa "pero por el momento no se ha tomado una decisión" si va a ser un requisito "generalizado" o para casos puntuales. "La eficacia no es perfecta, ni siquiera la PRC, pues se puede haber producido el contagio en tránsito y eso no lo revela un test en destino ni en origen. Ambos test tienen problemas de implementación", subrayan las fuentes diplomáticas.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que una decisión de este tipo se adopte a nivel europeo y en coordinación con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés). España ya ha trasladado a sus socios de la UE que prima la seguridad y el convertirse en "destino seguro" antes que precipitarse en la 'desescalada'.

Pasos "con píes de plomo"

"Esto no es una carrera por abrir y ver cuándo está un país en condiciones de levantar las restricciones. Estamos procediendo con píes de plomo", indicaron desde Exteriores ante la decisión de países como Italia de abrir sus fronteras el próximo lunes, 1 de junio. Mientras, Francia y Alemania estudian hacer lo mismo a mitad de junio.

Precisamente, en el caso italiano, desde el departamento de Arancha González Laya se subraya que aquellos españoles que decidan viajar a territorio italiano deberán luego guardar una cuarentena de 15 días si deciden regresar.