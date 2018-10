Así retuerce España la legislación para mantener la venta de armas a Arabia

La polémica por la venta de armas a Arabia -reavivada ahora por el asesinato de un periodista crítico con el régimen Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul- radica principalmente en la falta de transparencia sobre los criterios que emplea el Gobierno español para autorizar las exportaciones del material bélico. Y también en que no existen mecanismos efectivos para comprobar sobre el terreno que las armas no se emplean contra los derechos humanos o en terceros países.

Las normas nacionales e internacionales son claras al respecto. El Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU, la Posición Común de la Unión Europea (2008) y la ley española de 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso indican que debe prohibirse la exportación cuando existan indicios racionales de que se empleen en situaciones de violación de derechos humanos.

Arabia Saudí dirige desde 2015 una coalición internacional en Yemen que, según la ONU, ha violado sistemáticamente los DDHH. A lo largo de estos tres últimos años se han producido bombardeos en hospitales, escuelas, mercados y otros objetivos civiles. El pasado 9 de agosto, la coalición atacó un autobús dejando al menos 29 niños muertos por el impacto de un proyectil.

La legislación prohíbe que el material exportado se emplee en conflictos exteriores. Aunque la decisión de autorizar o denegar la autorización para exportar material militar recaen en cada uno de los Estados. Desde 2015, el Parlamento Europeo ha pedido en varias ocasiones a los estados miembros que tomen medidas encaminadas a un embargo de armas que puedan utilizarse en Yemen. Aunque, según denuncian organizaciones como Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace u Oxfam Intermón, España aplica la legislación vigente de forma poco rigurosa.

Además, la falta de mecanismos de control efectivos hace que a España no le quede otra que fiarse de lo que diga el país comprador. Hasta ahora, la respuesta habitual del Ejecutivo es que confía en el compromiso del reino saudí de que no usará las armas en el conflicto de Yemen. Un compromiso recogido en un certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país.

"No se tiene ningún conocimiento de que hayan tenido ningún otro uso que el autorizado", señaló este martes el diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones en la Comisión de Defensa del Congreso. Aunque lo cierto es que han llegado a aparecer armas de origen español en el campo de batalla. En cualquier caso, el Gobierno se escuda en que la resolución 2216 de la ONU -la única vinculante- sólo impone el embargo de armas al bando rebelde yemení y no prohíbe exportar armas a los países dela Coalición que lidera Arabia.

Control en destino

Quien se encarga de decidir si el Estado receptor cumple los requisitos es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) formada por representantes de varios ministerios. El porcentaje de solicitudes de licencias de compra de armas es muy bajo. El Gobierno autorizó en 2017 unas 1.560 exportaciones y sólo denegó cuatro.

El problema es que, en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros de 1987, sus deliberaciones son secretas y no se pueden consultar las actas de sus reuniones. Esto provoca que sus conclusiones queden fuera del control del poder Legislativo. Los grupos políticos en el Parlamento reclaman mayor transparencia en el organismo que preside la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Un alto cargo que sí debe comparecer ante el Congreso para explicar cada año el informe de exportaciones que elabora su departamento.

La Cámara Baja rechazó este martes suspender la venta de armas a Arabia Saudí a pesar del asesinato de Khashoggi en Turquía. La proposición no de ley presentada por Compromís fue rechazada con los votos en contra de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos y el PNV. De momento, parece que el Gobierno no suspenderá las exportaciones, como ha hecho Alemania. Aunque sí tiene ultimado un protocolo para efectuar un control a posterioridel uso de las armas. El chequeo sobre el terreno es una de las principales reivindicaciones en la que coinciden todos los partidos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este miércoles al Congreso para explicar la venta de armamento fabricado en España a la monarquía del Golfo. Unidos Podemos y ERC forzaron la comparecencia tras la polémica por la entrega de 400 bombas de precisión láser que Defensa quería paralizar.

La monarquía saudí es ya uno de los principales clientes de la industria militar española. Según los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), España ocupa el cuarto puesto en la lista de los exportadores a Arabia. Una industria de la que, por otro lado, dependen cerca de 210.000 empleos.

Las estadísticas del Gobierno, sitúan al reino wahabita como el quinto país al que más armamento vendimos en 2017, por importe de 270 millones. Algo que le coloca por detrás de Turquía, Francia, Reino Unido y Alemania. De 2014 a 2015, cuando estalló el conflicto en Yemen, las exportaciones de material bélico español casi se duplicaron. De 293 millones de euros a 546. Aunque sólo un año después, en 2016, las ventas cayeron hasta los 116 millones.