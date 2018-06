El procés pasa a segundo plano: la preocupación de los españoles se desploma

A los españoles ya no les preocupa tanto la posible independencia de Cataluña como hace unos meses. O al menos eso reflejaba elCIS publicado el pasado martes. En este índice ha caído casi cuatro puntos en un solo mes la preocupación del problema catalán. Ha pasado del 11% en abril al 7,2% en el mes de mayo. El sondeo se realizó antes del vuelco de 180 grados en la actualidad política: la sentencia de la trama Gürtel, el levantamiento del artículo 155, la formación y nombramiento de los nuevos miembros del Govern, la aprobación de la moción de censura de Sánchez y su nuevo Gobierno en España. Pero incluso antes de que estos temas eclipsaran al procés, el hastío de los españoles con la cuestión catalana es patente.

La principal razón ofrecida por los sociólogos se apoya en que la tensión generada no puede mantenerse tanto tiempo. “Los procesos tan largos terminan perdiendo fuelle y el tema catalán ha tenido momentos más álgidos, pero en este momento hay cierto hastío”, cuenta José Antonio Alcoceba, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. “Hay un hartazgo también consecuencia de tanta información”, añade Jaime Ferri, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Los datos plasman cómo el interés ha decaído incluso superando los niveles de septiembre –antes del referéndum tumbado por el Tribunal Constitucional-, donde inquietaba al 7,8% de los encuestados. No solo eso, el porcentaje ha decrecido casi 22 puntos desde el mes de octubre, en el que era la mayor preocupación para el 29% de los españoles.

En la actualidad “hay poca información relevante y mucha redundante”, apunta Alcoceba. Con esta idea coincide Jordi Pacheco, decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, que achaca a la intervención de los medios el cansancio ciudadano. “La opinión pública está muy conectada con la opinión publicada”, señala. “Si observamos las preocupaciones que están en el barómetro son temas que han ocupado el espacio público (…) En el mes de octubre no se hablaba de nada más que del tema de la independencia”, añade.

Sin embargo, Pacheco no cree que la duración del conflicto catalán sea la causa del hartazgo. Otros problemas se mantienen en el tiempo y siguen entre las mayores preocupaciones de los españoles. “En los datos, el paro es una preocupación constante y lo es porque se percibe como una realidad”, cuenta. El decano asegura que tras la aplicación del artículo 155 hay “un escenario en el que parecía que la secesión fuera un hecho factible en pocos días en octubre y ahora es una escena más lejana”. Así lo asevera Ferri, que afirma que a la gente “le preocupan cosas más inmediatas en su vida cotidiana”.

Un problema lejano

La ubicación de los encuestados también influye. No es lo mismo preguntar a ciudadanos que viven Madrid que a los que viven en Cataluña, coinciden los entrevistados. “Obviamente en Cataluña sigue más vivo, el cansancio se nota en el conjunto de España sobre todo”, dice Alcoceba. “Si piensas que los políticos no te representan es algo que vives en primera persona y de forma continua porque quieres que tus decisiones se reflejen” y en relación con el procés esto es algo que ocurre en Cataluña, no en el resto de España, afirma.

Ciudadanos y el PP volverán a sacar el tema catalán y volverá a aparecer como una preocupación relevante en los próximos meses, seguro”

Los expertos coinciden es en que la preocupación por este conflicto y por una posible escisión volverá. Aunque Pacheco señala que la formación del nuevo Govern “con gente que no está en procesos judiciales ni en prisión ni fuera de España rompe un poco la conexión que había con el pasado”, Alcoceba asevera que regresará porque “se va a utilizar especialmente desde la oposición”. “Ciudadanos y el PP volverán a sacar el tema catalán y volverá a aparecer como una preocupación relevante en los próximos meses, seguro”, añade.

“Ese problema interesaba al Gobierno anterior, pero se pasó de frenada y, ahora, lo rentabiliza tanto Ciudadanos como los partidos independentistas”, concluye el catedrático de Ciencias Políticas.