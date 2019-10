Pánico en el partido de Errejón por el temor a 'pinchar' en Galicia, Cataluña y Madrid

Oleada de pánico en Más País. En la formación de Íñigo Errejón los encuestados reconocen que las expectativas van bajando. Ya se teme por el escaño de Carolina Bescansa en La Coruña, e incluso de 'pinchar' en Madrid. Más en general, Errejón está preocupado por no llegar al 5% de votos a nivel nacional, lo que le obligaría a renunciar al grupo propio en el Congreso y tener que sumarse al grupo mixto: “Sería un fracaso sin paliativos”, reconocen miembros del partido errejonista a Vozpópuli.

Errejón intensifica su presencia en los medios; viaja por las casi 20 provincias en las que se estrena, y sus dirigentes están volcados en las redes sociales. Pero todo parece chocar contra un muro de goma. El partido de Errejón no “cuaja”, reconocen algunos dirigentes de la formación.

La cuestión no es baladí. Ningún partido que se presente por primera vez en las elecciones ha tenido tanto seguimiento de los medios. Errejón se ha pasado por todos los platós de televisión y en los primeros compases de la precampaña ha sido la gran novedad de las elecciones del 10 de noviembre. Pero los disturbios en Cataluña y su posición poco clara al respecto le han quitado fuelle de manera rápida e intensa.

El escaño de Bescansa

De ahí que las fuentes internas del partido ecologista y feminista reconozcan que la situación “no da para ser optimistas”. Señalan, por ejemplo, como en La Coruña el escaño de Bescana no está asegurado, aunque, como adelantó Vozpópuli, el plan de Errejón es fichar a la socióloga para la actividad parlamentaria pase lo que pase. En otros territorios, como Bilbao, Barcelona e incluso Andalucía, los representantes de Más País también tendrán difícil lograr un escaño. En Andalucía, Más País espera obtener al menos uno o dos diputados, pero todas sus esperanzas se dirigen a la Comunitad Valenciana y Madrid.

La capital es el feudo errejonista, el lugar donde el ex número dos de Podemos espera captar votos de Podemos y de decepcionados del PSOE. Manuela Carmena cerrará la campaña, pero es posible que no sea suficiente. Según las previsiones de Más País, es posible que el partido de Errejón no llegue a tener tres diputados por Madrid, y se quedara en dos.

Los datos del último CIS han preocupado y mucho el entorno errejonista. El CIS vaticina que Más País sacará dos o cuatro diputados. En Más País creen que esta estimación es el resultado de la “cocina” de José Félix Tezanos, que no tiene en cuanta los lugares donde el partido de Errejón se presenta (un total de 17 provincias). Aun así, otros contestan: “Preguntaron por Íñigo, y el resultado [de la encuesta] es el que es”.

Fusión con el PSOE

El objetivo de Errejón no es solo desembarcar en el Congreso. Para que su operación tenga éxito hace falta sacar al menos cinco escaños y tener en total un 5% de representación popular. Se trata del umbral mínimo para tener un grupo político propio, o sea, fondos y capacidad de iniciativa parlamentaria. De no obtener ese resultado, Más País tendrá que sumarse al grupo mixto, con Bildu y Junts per Catalunya.

Alcanzar menos de seis diputados representaría un fracaso sin paliativos para Errejón. Eso obligaría a los dirigentes del nuevo partido a decidir rápidamente qué hacer. Algunos ya apuntan a una fusión más o menos oficial con el PSOE. De ser así, se cumpliría el sueño más prohibido de algunos fieles de Manuela Carmena y también la dura previsión que pronunció el propio Pablo Iglesias.

“Esto ha ocurrido muchas veces. Alonso Puerta y Pablo Castellano salieron del PSOE y formaron un partido que se llamaba el PASOK y acabaron presentándose a las elecciones con Izquierda Unida. De Izquierda Unida salió otro partido, el Partido Democrático de la Nova izquierda con Cristina Almeida y Diego López Garrido, que acabaron presentándose a las elecciones junto al PSOE», afirmó el líder morado.