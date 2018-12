Errejón duda de la "alerta antifascista" de Iglesias y dice que el "combate" no es contra Vox

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón considera que la estrategia para frenar el avance de la extrema derecha es centrarse en atajar las "causas" y el "caldo de cultivo" que provoca su ascenso en urnas y sondeos. "Vox es un síntoma peligroso pero no es el mal. No hay 400.000 andaluces fascistas", ha señalado el exnúmero dos del partido en un desayuno informativo organizado por la revista Vanity Fair.

Errejón marca distancias con la estrategia desplegada por la dirección estatal del partido morado frente a la formación de Santiago Abascal. El secretario general, Pablo Iglesias, hizo el domingo por la noche un llamamiento a la "alerta antifascista" para frenar su avance. "La mejor barrera para frenar las posibilidades de retrocesono son tantos los aspavientos sino la calma, la firmeza y la capacidad de ofrecer certezas, seguridad y tranquilidad a mucha gente", ha expuesto Errejón.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que los Presupuestos Generales que Podemos ha pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez salgan adelante para "demostrar en la práctica y en las leyes que las cosas se pueden hacer de otra forma". "Hay que redoblar el esfuerzo para escuchar y ofrecer certezas a la gente. Quizá estamos en un momento que hay que pensar más y decir menos", ha proseguido. "El problema es que la gente que quiere justicia social, orden y protección esté huérfana. A esa gente hay que dirigirse", ha rematado.

Bajada en Andalucía

Sobre las elecciones andaluzas y la caída en votos y escaños de la alianza Adelante Andalucía, Errejón ha elogiado la campaña de la candidata Teresa Rodríguez y ha llegado a considerar que si no hubiera sido tan "buena", los resultados podrían haber "sido peores".

En este sentido, ha pedido "humildad y la autocrítica" y ha dicho que no se puede "salir culpando a otros del trabajo que no se ha hecho bien". "Las cosas se tienen que hacer mejor, no dividir, escuchar con más humildad y hablarle a todos no solo a los convencidos", ha dicho. "Lo importante es si los españoles te perciben como una fuerza política útil. Cuando no te perciben no hay que regañarles, hay que hacer autocrítica", ha rematado.

También en clave interna ha dicho que Podemos debe hacer un "mayor esfuerzo en mirar hacia fuera". "Cuando se mira demasiado hacia dentro a veces se pierde la perspectiva", ha reflexionado a las puertas de las primarias organizadas con urgencia por Iglesias para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno y las listas al Congreso y Senado.

Errejón ha defendido también a la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que ha sido suspendida de militancia por no presentarse a las primarias locales del partido para integrase directamente en la futura candidatura de Manuela Carmena. "No es sólo una de las fundadoras" de Podemos sino también "parte de su corazón inicial". "Para mí siempre será una compañera esencial para el proyecto del cambio político", ha concluido.

Sobre su futuro en la Comunidad, ha asegurado que se esforzará por no convertirse en "un ingrediente más de la olla de crispación, división y ruido". "Para Madrid hay que ofrecer un proyecto amplio, que tenga la capacidad de ofrecer confianza, ganas, cariño para la mayoría que haya votado cosas muy diferentes. Ahora tengo la misión de hacerlo", ha argumentado.