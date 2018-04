Errejón advierte que la comisión de Cs "sólo prolongará el bochorno de Cifuentes"

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, exige a Ciudadanos que no sea "cómplice" de la "burla" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por su negativa a dimitir tras la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Nadie puede decir que nos hayamos apresurado. Le hemos dado quince días para que se explicase y queda claro que nos ha mentido y que se ha burlado del conjunto de madrileños", ha señalado Errejón en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el cónclave con la militancia que celebra su partido en el campus de la Universidad Complutense de Madrid.

"Está claro que Cifuentes no tiene palabra", pero lo que "ahora lo que está en juego es la credibilidad de Ciudadanos", ha lamentado. Errejón ha reiterado la petición de su partido para que apoye la moción de censura presentada este jueves por el PSOE en la Asamblea de Madrid.

La formación naranja ha dado en la mañana de este sábado un ultimátum de 48 horas al PP para que apoyase la comisión de investigación que pretende impulsar en la Cámara regional con el fin de aclarar lo ocurrido. Un extremo que la formación conservadora no ha tardado en aceptar, pues era la condición impuesta por Cs para no exigir la dimisión inmediata de Cifuentes. "Viendo lo rápido que ha respondido el PP, se sabe que no es una propuesta que le esté haciendo excesiva mella", ha reflexionado Errejón.

Según el que precandidato de Podemos a las elecciones autonómicas de 2019, "la comisión de investigación es más un salvavidas para Cifuentes que un medio para que dé explicaciones". Esa comisión "me temo que lo único que haga sea prolongar el bochorno de una señora Cifuentes a la que ya en su propio partido empiezan a no creer", ha sentenciado.

"Hay que sacar la mentira de la Puerta del Sol (sede del Gobierno regional)", ha exigido. Y si Ciudadanos mantiene a la mandataria popular, "será cómplice del bochorno y de la burla que está perpetrando la señora Cifuentes con todos los ciudadanos", ha rematado.

Errejón ha reaparecido este sábado en Madrid después de haber recibido críticas internas por su ausencia durante la sesión en la que Cifuentes compareció en la Asamblea regional. El diputado de la formación morada se encontraba en Bolivia impartiendo una conferencia.