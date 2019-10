Barcelona está en la diana de Íñigo Errejón. El equipo de Más País ha lanzado la recogida de avales para tener lista una candidatura antes del 7 de octubre, fecha en la que acaba el plazo para informar a las juntas electorales. En los últimos días ha entrado con fuerza en las quinielas el nombre de Raimundo Viejo, activista ecologista y profesor universitario afín a Errejón desde la época de Vistalegre II, como posible cabeza de lista por Barcelona después del rechazo de Joan Coscubiela.

Los equipos negociadores de Errejón han hecho todo lo posible para asegurarse el fichaje de Coscubiela, como adelantó Vozpópuli, pero finalmente el exsecretario de CC.OO. de Cataluña ha decidido rechazar la oferta. Aunque sectores de los federalistas y del sindicato empujaron para convencerle, Coscubiela pidió que la decisión fuera “colectiva”, y las reticencias de varios sectores de los comunes y también de parte de la ex Iniciativa per Catalunya le han hecho decantarse por el no.

Reuniones en Madrid

Los errejonistas han rescatado entonces el nombre de Raimundo Viejo. Se trata de un dirigente de menor perfil electoral que Coscubiela, pero afín a Errejón y muy cercano a Jorge Moruno, uno de los principales dirigentes del partido turquesa. “Muchos no le conocen, pero eso no es tan importante si Íñigo hace campaña con él”, afirman en Más País.

Las fuentes consultadas comentan que este viernes o el sábado se podrían celebrar varias reuniones en Madrid con Raimundo Viejo, y que ya se está perfilando un primer esbozo de campaña electoral. Más País no tiene previsto celebrar una campaña muy altisonante. Serán pocos actos y de tamaño reducido, pero acompañados de mucha presencia en radio, prensa y televisión.

Recogida de avales

Esta es la hoja de ruta que el equipo de Errejón tiene sobra la mesa. Y el perfil de Raimundo Viejo encaja como “acompañante” de Errejón en los actos que puedan tener lugar en Barcelona. Otras fuentes de la izquierda catalana también apuntan al exjuez Carlos Jiménez Villarejo, aunque otros segmentos del partido turquesa niegan esa opción. Y deja tampoco de moverse la posible candidatura del mismo Errejón en Barcelona, si Manuela Carmena se decanta tras una maniobra a sorpresa para liderar la lista en Madrid. Una tesis, esta última, que muchos descartan “por completo”.

Sea como fuere, el partido de Errejón anunció el pasado jueves la recogida oficial de avales (5.000) para registrar su candidatura, como adelantó El Periódico. La recogida de firmas se desarrolla en una calle aledaña a la Plaza de España en la ciudad condal, y según ya todas las fuentes consultadas este extremo demuestra que Errejón no tiene marcha atrás para su desembarco en Barcelona. “No hacerlo significaría pinchar de manera estrepitosa”, comentan.

En cuanto al tanteo a Coscubiela, su nombre sonó con fuerza hasta el comienzo de esta semana. La dirección de Más País ha negado haber mantenido contacto con el sindicalista, aunque fuentes de ICV y de los federalistas han confirmado a este diario que sí se celebraron reuniones entre el propio Coscubiela y los emisarios de Errejón.

Més Barcelona

Las encuestas internas de Más País apuntan a que el partido de Errejón puede lograr entre uno y dos diputados de los 32 que asigna la circunscripción de Barcelona. Para que esto sea posible, sería suficiente que Més Barcelona (así se ha registrado la marca catalana de Errejón) supere el umbral de 190.000 votos.

En el pasado mes de abril, en las elecciones generales, los Comunes lograron 508.000, y solo entre Barcelona y Madrid los equipos de Más País contemplan robar miles de votos de Podemos, además de los que puedan rascar del PSOE.

El objetivo último de Errejón es tener un grupo propio en el Congreso de los Diputados. Necesita sumar al menos 15 diputados, o tener cinco parlamentarios y una representación mayor al 5% de los votos a nivel nacional. En ese esquema es esencial presentarse en circunscripciones grandes, como Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Cádiz y Murcia, entre otras. En cada una de esas provincias Errejón debería sacar al menos un diputado para alcanzar la cota de los 15 escaños.