Errejón desafía a Podemos y se presentará a las autonómicas con la marca de Carmena

La crisis de Podemos se agrava en Madrid a cinco meses de la cita con las urnas. El candidato a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón concurrirá a las próximas elecciones autonómicas de mayo bajo las siglas de la plataforma 'Más Madrid', con la que Manuela Carmena se presentará a las municipales. De esta forma, dejará de lado la marca Unidas Podemos-IU-Equo acordada por los partidos y respaldada por la militancia, para acompasar su candidatura a los tiempos y al programa de la primera edil de la capital.

Así lo han anunciado ambos a través de una carta conjunta que supone todo un desafío a la dirección regional de Podemos, controlada por Ramón Espinar y, por ende, a la estatal de Pablo Iglesias. "El Ayuntamiento y la Comunidad tienen que tener la misma partitura, no pueden desafinar. Por eso queremos presentar un proyecto integral", explican Errejón y Carmena en su misiva. Un proyecto que coordine "las propuestas en un programa conjunto y participativo, acompasando nuestras primarias el próximo mes de febrero", rematan.

Las negociaciones se torcieron a comienzos de semana. El lunes se anunciaba un preacuerdo de Podemos con Izquierda Unida para darle un 25% de los puestos y que Sol Sánchez (IU) ocupase el número dos de la candidatura de Errejón, en lugar de Clara Serra, como pretendía el ex número dos de la formación morada. Este último desmintió dicho preacuerdo, que la propia dirección estatal de Podemos daba por cerrado hasta este mismo jueves.

Fuentes del entorno de Errejón aseguran que el candidato ha llamado esta mañana a Iglesias, con el que acordó su retiro a la política madrileña tras caer derrotado en la asamblea estatal de Vistalegre II. Aunque este movimiento para formar un 'tándem electoral' con Carmena pone patas arriba la negociación con sus aliados de IU que reconocen que "esto lo cambia todo". De hecho, habían dado un plazo de 72 horas a Podemos para resolver sus cuitas internas y cerrar los flecos de la confluencia en los distintos municipios de la región. El plazo concluía hoy.

La maniobra del todavía diputado en el Congreso, que según fuentes próximas a la dirección les ha pillado "por sorpresa", no hace sino agravar la pelea interna con el máximo dirigente del partido morado en la Comunidad y aún no se sabe qué consecuencias puede tener a nivel orgánico. Desde el entorno de Espinar eluden ofrecer de momento una respuesta y se limitan a decir que están "valorando todos los escenarios".

De hecho, la jugada invierte las tornas y hace que sean las direcciones de los partidos las que deban decidir si se suman al proyecto del candidato. "Este es un llamamiento a juntarse, a las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía con o sin adscripción de partido, a la que sigue atenta esperando un cambio y también a la que está en la apatía o la duda", dicen en su carta.

No es la primera vez que Errejón da muestras de querer despegarse de unas siglas que pueden cotizar a la baja en los próximos comicios. En su vídeo de precampaña no hacía mención alguna al partido que este jueves cumple cinco años. "Andalucía ha sido un toque de atención. Hoy todo el mundo sabe que necesitamos un revulsivo", recuerdan Errejón y Carmena en su carta conjunta. Precisamente allí, Teresa Rodríguez hizo un movimiento parecido impulsando la plataforma Adelante Andalucía.

La situación es particularmente grave en Madrid, pues los seis concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid -con Rita Maestre a la cabeza- fueron suspendidos de militancia y tienen un pie fuera del partido por negarse a concurrir a las primarias municipales organizadas por el secretario general en la ciudad, Julio Rodríguez. Todos ellos serán directamente integrados en la futura candidatura de la regidora y se mantiene como principal incógnita que hueco reservará carmena para el ex Jemad.

Carta conjunta

La democracia es un gran regalo colectivo y por eso mismo, a veces, como pasa con todas las relaciones humanas, hay que cuidarla y comprometerse con ella. En España y en particular en Madrid existe una mayoría demócrata y progresista que no quiere que nos arrastren al enfrentamiento y el retroceso. Pero una buena parte de esa mayoría necesita un proyecto que renueve su ilusión y confianza en que las cosas se pueden hacer todavía mejor. Para ello hay que abrir y sumar yendo más allá de las siglas: las fuerzas políticas del cambio son necesarias, la ciudadanía y su creatividad son imprescindibles. Nos encontramos ante un momento decisivo, Andalucía ha sido un toque de atención. Hoy todo el mundo sabe que necesitamos un revulsivo.

Las próximas elecciones autonómicas y municipales en Madrid son muy importantes. Madrid es una tierra de convivencia, de libertad y tolerancia, de solidaridad. Por eso queremos continuar el Gobierno del cambio en la alcaldía y extender su ejemplo a la Comunidad de Madrid, tras casi un cuarto de siglo de desgobierno, desigualdad y saqueo por parte del PP de Aguirre, Ignacio González y Cifuentes. Los madrileños y las madrileñas somos mejores que eso y queremos demostrarlo.

Firmamos esta carta para comprometernos y hacer una invitación colectiva, abierta y cívica. Ponemos en ella lo mejor que tenemos: nuestras manos, nuestro abrazo entre dos generaciones, nuestra complicidad e ilusión, para invitar a muchos más vengan de donde vengan. Así se ganó el Ayuntamiento de Madrid en 2015 y ese es el camino que queremos volver a recorrer. Lanzamos esta iniciativa dos personas, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, de diferentes trayectorias y generaciones. Es una metáfora de lo que queremos para Madrid: poner diferentes miradas a encontrarse en un proyecto compartido.

Estos cuatro años la alcaldía de Madrid ha desarrollado iniciativas innovadoras y justas, pero ha tenido en frente la desidia y el boicot del Gobierno regional del PP y CS. Necesitamos gobiernos e instituciones que cooperen, no que se bloqueen. Hace falta sintonía, ideas claras y voluntad de servir a la gente, hayan votado lo que hayan votado. El Ayuntamiento y la Comunidad tienen que tener la misma partitura, no pueden desafinar. Por eso queremos presentar un proyecto integral. Porque los problemas y deseos de los madrileños y madrileñas no entienden de competencias, sino de trabajar juntos.

Por eso lanzamos esta carta a la ciudadanía madrileña, para extender la iniciativa Más Madrid también al ámbito de la Comunidad. Coordinando las propuestas en un programa conjunto y participativo, acompasando nuestras primarias el próximo mes de febrero y ofreciendo un proyecto integral, optimista y de futuro. Este es un llamamiento a juntarse, a las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía con o sin adscripción de partido, a la que sigue atenta esperando un cambio y también a la que está en la apatía o la duda. La política es de la gente y la hacen las personas. Estamos convencidos de que la cooperación, la apertura y la transversalidad multiplican y son las mejores llaves para el futuro. Es más necesaria que nunca otra manera de hacer política que escuche más que grite, que proponga más que imponga, que colabore más que compita. Amamos Madrid y Madrid se juega mucho. Al invierno siempre le sigue la primavera, y esta que viene no la vamos a olvidar. Cuidémonos: cuidemos la democracia, cuidemos Madrid.

Manuela Carmena e Íñigo Errejón