El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha presentado este domingo en Bustarviejo las candidaturas locales de sus partido a las elecciones municipales del 26 de mayo, de las que ha afirmado que son "como la noche y el día, todo lo contrario a las listas de Los Soprano del Partido Popular", en referencia a la conocida serie sobre la mafia de Nueva Jersey.

Rodeado de varios aspirantes a la Alcaldía por Más Madrid, Errejón ha afirmado que presentan unas listas "magníficas" y que la suya para la Asamblea es "muy buena". "Hacía falta moverse, innovar, para que mucha gente tuviera un hueco para entrar en política. Es una lista de profesionales, sindicalista, ingenieros, empresarios, feministas... No es una lista de cuotas ni de aparatos y aquí nadie está esperando un sobre", ha declarado.

"Así nos aseguramos de que nos acompañamos de los mejores. Quienes estáis aquí habéis asumido un camino de que vais a perder más de lo que vais a ganar. Aquí habéis venido a echarle más horas para llevar una alternativa a los municipios de Madrid, personas a las que las cosas le importa", ha dicho.

Y es que "no puede ser que haya familias de madrileños que no puede comprar el pescado o la fruta que necesitas o que pongan la calefacción solo en cuarto porque no pueden pagarla en el resto de la casa; cuando siempre ha habido dinero para la Gürtel y Púnica", ha proseguido.

Impuestos

El aspirante de Más Madrid al Ejecutivo autonómico se ha comprometido a gobernar para todos, pero ha criticado que actualmente haya 4.000 madrileños -"nota mental para Albert Rivera: 4.000 millonarios no son clase media"- que dejan de pagar en impuestos cada año mil millones de euros.

"Quien diga que perdonando dinero a millonarios no se pueden abrir hospitales o laboratorios no sabe de economía o está mintiendo. Hay que equilibrar la balanza. Se va a acabar que haya ciudadanos de primera y segunda. Queremos una comunidad en la que nadie esté por encima de nadie. Aquí caben todos sin privilegios ni discriminaciones. Vamos a gobernar la Comunidad para que nadie sea más que nadie", ha manifestado.

Errejón ha recordado la pasada campaña electoral nacional, "en la que se han dicho muchos tonterías, se ha hablado de pistolas y caballeros andantes", en velada alusión a Vox.