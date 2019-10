Elecciones 10-N

Errejón denuncia ante la Junta Electoral una campaña contra PSOE y Podemos a su nombre

La iniciativa, cursada a través de Facebook y de carteles impresos, llama a los progresistas a que no voten a los partidos de Sánchez e Iglesias, bajo el lema 'No contéis conmigo. Yo no voto'