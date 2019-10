Errejón quiere a Bescansa como puntal contra los ‘carmenistas’ y que coordine su equipo en el Congreso

Carolina Bescansa, una de los fundadores de Podemos y ahora cabeza de lista con Más País en Galicia, será uno de los puntales de la formación de Iñigo Errejón tras su desembarco en el Congreso. Errejón confía en el criterio estratégico de la socióloga y está dispuesto a delegar en ella la coordinación del futuro equipo parlamentario. En Más País aseguran que tendrá un despacho en el Congreso aunque no salga elegida el próximo 10 de noviembre.

Bescansa es un puntal para Errejón. Considerada como una de las dirigentes de mayor confianza del candidato, es de las más expertas del equipo: fue parlamentaria y se sabe mover en la Cámara. Su papel será “relevante” a partir del día 10 de noviembre, fecha de las elecciones generales, aseguran en Más País. “Está aportando ideas en cuanto a estrategia electoral, Íñigo confía en ella”, añaden.

Errejón delegará en ella no solo la coordinación del equipo parlamentario, sino también el aislamiento del bando carmenista. Este último será fácil de anular. Lo conformará Marta Higueras, número dos por Madrid, y algunos asesores que se llevará a la Cámara Baja. Y se sumarán las personas que la ex alcaldesa Manuela Carmena quiera colocar en el caso de un gobierno pactado con el PSOE.

Por ello, Errejón necesita que en el equipo parlamentario no se abran grietas. Así que, además de Tania Sánchez, que sigue teniendo la llave de la organización, Bescansa deberá actuar como directora de orquesta de Más País en la Cámara baja y el Senado.

Un escaño en juego

La incógnita atañe a si Bescansa será o no elegida. En La Coruña las fuentes de Más País y Podemos reconocen que hay un escaño en juego entre los dos partidos de la izquierda alternativa al PSOE. Bescansa peleará por él, pero nadie se engaña y muchos consideran “probable” que ese escaño lo pierdan los dos. En el pasado abril, Podemos logró un diputado por La Coruña con 99.000 votos. En 2016 logró dos.

De ser así, no obstante, en Más País aseguran que Errejón fichará a la socióloga como asesora y que le entregará un despacho propio en el Congreso. “Si Bescansa no sale elegida, Íñigo encontrará la manera para incluirla en el equipo”, afirman las fuentes consultadas. Quedan dudas sobre el cómo, es decir, si con un cargo ad hoc como de “secretaria” o “coordinadora”, pero no sobre el qué.

Por su parte, en Podemos se muestran tranquilos ante la irrupción de Errejón. “Después de los primeros días que, como es lógico, estuvo en boca de todos, ya el suflé está bajando”, afirman miembros del entorno de Pablo Iglesias. A la vez que recuerdan que si Errejón no alcanza los 15 diputados o el porcentaje necesario para tener un grupo propio, deberá sumarse al grupo mixto. “Será como ser mediopensionista”, ironizan.

Enfrentamiento con Iglesias

Las relaciones entre Bescansa e Iglesias, por otro lado, no son buenas. La socióloga protagonizó hace un año un desliz que la colocó en la diana del secretario general de Podemos. En uno de sus chats personales publicó por “error” un documento en el que esbozaba lo que varios meses después se ha conocido como Más País. Planteaba crear en la Comunidad de Madrid el germen de una corriente que le disputara el liderazgo a Iglesias, empezando con desbancar a Ramón Espinar.

También atacó a Iglesias por su actuación con respeto a Cataluña. En opinión de Bescansa, Podemos tenía que alejarse de las reivindicaciones del nacionalismo y abordar una estrategia política en clave nacional. Y en octubre del año pasado perdió las primarias de Podemos Galicia ante el candidato de Iglesias, Antón Gómez Reino, aunque un informe de la Comisión de Garantías del partido detectó presuntas irregularidades en ese proceso.

Tras conocerse el documento que se filtró por error sobre la Comunidad de Madrid, Errejón se desmarcó de ella. El entonces candidato in pectore de Podemos a la Comunidad de Madrid calificó ese documento de “delirante”, y añadió que “no ayuda a remar”. Ahora, sin embargo, ya fuera de Podemos, ha decidido rescatarla, demostrando que de facto aquel planteamiento no estaba tan lejos de la realidad como, en cambio, quiso hacer creer.