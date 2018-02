El diputado de ERC Ernest Maragall ha asegurado que la investidura no puede ser únicamente un gesto, que al cabo de unas horas deje de ser efectiva y que implique que mucha gente tenga que asumir responsabilidades: "¿Cuántos presos valen un no presidente? ¿Cuántos procesos judiciales más tenemos que abrir sabiendo como es el Estado?".

En una entrevista del 'Diari Ara' este domingo recogida por Europa Press, el diputado de ERC mantiene que todos quieren que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, sea presidente pero que los roles tanto de Puigdemont, como de Oriol Junqueras y del Govern están sometidos a la intervención desde el Estado, por lo que considera que Puigdemont debe ver cuál es su mejor rol.

"No podemos prescindir del activo Puigdemont. Si ahora encontramos una vía para que pueda culminar la investidura, fantástico. Trabajamos en eso. Pero no tiene que ser simplemente un gesto, tiene que querer decir una concreción real en una institución. Con un Govern que funcione, con un presidente que pueda constituir gobierno", ha dicho.

"¿Cómo combatimos mejor el abuso de poder? ¿Ofreciéndole más víctimas?", se ha preguntado Maragall, y ha añadido que, a su juicio, es el Estado quien está destruyendo la Constitución convirtiendo el absolutismo en la cultura dominante el Estado.

Asegura que ahora el debate ya no recae en una decisión unilateral sino en "saber qué significa hacer un desafío al Estado", que él considera que debe ser con inteligencia, con la máxima ambición y con los instrumentos adecuados, es por ello que afirma que el objetivo prioritario es la recuperación de las instituciones.

También ha dicho que no están en condiciones de tomar decisiones con una simple victoria parlamentaria "ni por la relación de fuerzas con el Estado ni por la materialización de una mayoría democrática", aunque asegura que esto no quiere decir abandonar la convicción republicana.

Según Maragall, ha habido una excesiva focalización de la independencia y ahora están pagando el precio de no haber hecho lo suficiente por ganarse "al país en toda su dimensión".

Ha dicho que le parece un error aquellos que gritaron a la líder de Cs, Inés Arrimadas, a la salida del Parlament, y pide respeto para los ciudadanos que los han escogido como votantes: "Tenemos que saber que la diversidad es imprescindible, casi tanto como la unidad".

Sobre la figura del Rey Felipe VI dice que ha dejado de ser un referente: "Me está diciendo que no es mi rey, me está negando la condición de ciudadano".