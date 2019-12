El expresidente del Congreso, exministro, expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, está en campaña. Pero no de candidato, no, sino para hablar de su último libro, Se levanta la sesión, que no son unas memorias -esas ya las escribió- sino un Diario. Sí, como lo leen, un diario que el político socialista anotaba todas las noches cuando llegaba a su casa. Él mismo aclara que aprovechaba cualquier excusa para ausentarse y, a través de reglas mnemotécnicas, anotaba aunque fuera en una servilleta lo que le estaba contando su interlocutor, fuera este el Rey de España o el último de la fila. Claro, que el tiempo es implacable y la memoria selectiva, como él mismo reconoce, así que para esta obra ha contactado por teléfono o e-mail con unos 300 interlocutores... que no se trata de inventarse nada.

Lee la entrevista completa aquí.