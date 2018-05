Enfado en el PSOE andaluz tras el registro de la moción: "Hay que guardar las formas"

El PSOE-A no está conforme con la decisión del partido de registrar la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de reunir al Comité Federal. "Las formas hay que guardarlas", confiesan fuentes de la federación andaluza a Vozpópuli.

El secretario general del partido, Pedro Sánchez, había convocado a la Ejecutiva Federal del partido este viernes a las 11.00 horas en Ferraz para decidir si presentaban la moción contra Rajoy tras la sentencia del 'caso Gürtel' que condena al PP como partícipe a título lucrativo de esta trama de corrupción, pero lo ha hecho antes.

Sánchez se reunió ayer con parte de la dirección del partido para analizar la posibilidad de presentar esa moción que ha llevado en mano la portavoz del PSOE, Margarita Robles.

Apoyo a la moción

Antes de entrar en la sede del partido en Ferraz, el portavoz de la Ejecutiva Federal y alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha asegurado que la opinión del partido sobre la moción de censura está "muy alineada".

La moción había sido reclamada ayer por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ya había avanzado que la apoyaría. Con el apoyo de Podemos a esa moción de censura, todas las miradas están puestas ahora en Ciudadanos.

La Constitución española establece que, para ser aprobada, la moción debe contar con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños). En concreto, señala que "no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación" y determina que "en los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas".

Antes de conocerse el registro, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, se ha mostrado seguro de que esa moción no saldrá adelante ya que "no daría la suma de votos y no daría el sentido común", sin el apoyo de Ciudadanos o de otros partidos como PNV, CC y NC.