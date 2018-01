Un empresario de Castellón denuncia el “modus operandi napolitano” del PP

El PP tenía un “modus operandinapolitano” en las adjudicaciones de obra pública en la Comunidad Valenciana entre 1997 y 2005, según ha denunciado Vicente Monsonís, expresidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Castellón (APECC). El empresario asegura que las comisiones llegaban a ser de hasta el 30%.

Monsonís asegura no sentirse sorprendido por las declaraciones vertidas por el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ante el juez de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. “Hubo gente honesta entonces que intentó ayudarme, pero que no consiguió enfrentarse a quien debía, aunque no sé a quién era” destacó.

“Llegaron a decirme que estaba muerto como empresario”

“Diversas administraciones públicas de toda índole, básicamente del PP, pero también de otro partido, ofrecían la manzana para que mordiésemos” ha señalado el empresario. El premio para las empresas era “grande”, por lo que “cuando insistían y la cosa se ponía interesante es cuando la gente acababa picando”. Esto se usaba “como barrera para impedir que otras empresas pudiéramos desarrollarnos, porque en el momento en que se accedía a trabajar con ese ‘modus operandi’ se controlaba también la parte administrativa de las instituciones” explica Monsonís. Por no entrar en el juego, le llegaron a decir que “estaba muerto como empresario”.

Afirma que desistió de presentarse a la adjudicación de obra pública por ese mismo motivo, y que, desde entonces, su empresa continuó trabajando como agente urbanizador, aunque asegura que su labor se convirtió en una “pelea contra funcionarios públicos”. Ha señalado que el ‘modus operandi’ de la organización es “napolitano”, ya que, según detalla, “es una familia”.

Monsonís afirma que la situación es “irrompible”, ya que detrás de las empresas y partidos existe una “administración con funcionarios públicos” encargados de certificar y elaborar informes para “poder proceder según la voluntad política”