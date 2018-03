Así es Elisenda Paluzie, la economista que ha arrasado en las elecciones de la ANC

La ganadora de las elecciones a la dirección de la ANC del sábado, Elisenda Paluzie, contempla presidir la entidad indepedentista tras su victoria, y siente la "responsabilidad" de dar este paso después de que varios miembros de la entidad se lo hayan pedido.

Paluzie dice que no se presentó a las elecciones de la entidad con la idea de aspirar al liderazgo, pero contempla hacerlo tras la amplia victoria que logró --5.062 votos, casi 2.000 respecto al segundo clasificado--, y para lograrlo deberá conseguir esta mayoría del Secretariado.

Hubo tres candidatos que sí se presentaron aspirando abiertamente a presidir la organización: David Minoves --quedó en tercera posición--, David Fernández Aguilera --quinta-- y Adrià Alsina --sexta--, pero quedaron por detrás de la profesora universitaria.

En declaraciones al diario 'Ara' ha explicado que pone dos condiciones para tomar una decisión definitiva, que son mantener su trabajo como profesora universitaria y conseguir una dirección colegiada y plural: "Que no sea presidencialista".

Es economista y profesora titular de Economía en la Universidad de Barcelona

La barcelonesa es economista y profesora titular de Economía en la Universidad de Barcelona desde 2001. También es directora del Centro de Análisis Económico y de las Políticas Sociales (CAEPS) de la UB, integrado en el Instituto de Investigación BEAT (Barcelona Economic Analysis Team).

El 18 de febrero de 2009 fue elegida primera decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona. Renovó el mandato de decana el marzo de 2013, el cual finalizó el 19 de abril de 2017. El 1 de octubre de 2012 fue nombrada Colegiada de Honor por el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona, para destacar su trayectoria en el ámbito de la docencia y la investigación, pero también en reconocimiento a la Facultad de Economía y Empresa, heredera de la antigua Escuela de Estudios Empresariales. Es miembro de la Junta de la Facultad de Economía y Empresa en representación del profesorado y ha sido representando a la Junta de Personal Docente e Investigador por la Intersindical-CSC.

Ha publicado artículos sobre temas de comercio internacional y geografía económica en revistas internacionales como Journal of Economic Geography, Journal of Regional Science, Regional Studies, Papeles in Regional Science, Spanish Economic Review y Cliometrica, entre otros. También ha publicado artículos sobre el déficit fiscal de Cataluña y el sistema de financiación autonómica.

A una votación de la presidencia

El proceso para elegir presidente de la ANC es complejo: en las elecciones del sábado los afiliados decidieron con su voto los 77 miembros de la dirección de la entidad, el Secretariado Nacional, pero no el presidente, que se sabrá próximamente.

La responsabilidad de elegir al presidente es precisamente de estos 77 miembros: se reunirán el próximo sábado y la persona que obtenga más apoyo dentro del órgano de dirección será la nueva líder --que tendrá como antecesores a Jordi Sànchez y Carme Forcadell--.

En las tres primeras elecciones de la historia de la entidad ganó Carme Forcadell y se erigió luego como presidenta, pero en las de 2015 y 2016 --ya con Forcadell retirada-- fue la escritora Liz Castro la que resultó vencedora y, sin embargo, el presidente acabó siendo Jordi Sànchez.

Las elecciones del sábado estuvieron marcadas por la polémica por la exclusión de la carrera electoral del exdiputado de la CUP Antonio Baños, y Paluzie también se ve como una candidata de consenso que recosa la controversia que se ha generado en la entidad.