Elisenda Paluzie, de la London School of Economics a promover el 'apartheid' empresarial en Cataluña

La London School of Economics (LSE) es una lanzadera de líderes políticos, académicos y empresariales a nivel mundial. Por sus aulas han pasado el ex presidente de EEUU John F. Kennedy, la jurista Cherie Blair, el sociólogo Zygmunt Bauman, la política Janet Napolitano, el ex primer ministro italiano Romano Parodi, el economista Paul Krugman o la periodista Anne Applebaum.

Cuenta entre sus ex alumnos con 52 jefes de Estado, 19 premios Nobel, varios premios Pulitzer, pesos pesados de la banca y más de una docena de los protagonistas de la afamada lista Forbes. Pero también con Elisenda Paluzie, la actual presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que acaba de lanzar un revolucionario buscador web de empresas afines al independentismo para que los usuarios prioricen el consumo de sus productos.

La creación del buscador ha provocado que el sector empresarial se pregunte si las prestigiosas instituciones académicas por las que pasó Elisenda 'pasaron' por ella

Llegó carpeta en mano a la elitista escuela londinense en el curso 1997/1998 gracias a una beca de La Caixa y el British Council para investigar. Cinco años atrás se había licenciado en Economía en la Universidad de Barcelona. Volvió a la LSE en el año 2000, esta vez aupada por la Beca Batista i Roca de la Generalitat de Cataluña para cursar estudios post-doctorales. También pasó por la Universidad de Yale y la École des Ponts ParisTech.

Sin embargo, la creación de un buscador para que los catalanes consuman "con conciencia de país" en beneficio de las compañías de corte soberanista ha provocado que muchos empresarios de la región se pregunten si las teorías y el espíritu de tan prestigiosas instituciones pasaron por Paluzie.

Efectos para el mercado

De hecho, la organización Empresaris de Catalunya ha advertido a la ANC de que si no retira su "perversa" lista de corporaciones favorables al procés, iniciarán "acciones judiciales para garantizar el buen funcionamiento del mercado y de la economía catalana".Para el presidente de la entidad, Carlos Rivadulla, el proyecto de Paluzie -una suerte de 'apartheid' empresarial que se enmarca en la iniciativa Consumo Estratégico - supone "un acto de sectarismo ideológico que tiene efectos negativos para el mercado y la economía, distorsionando gravemente la competencia". Le dan 24 horas para retirar la web.

Entre sus ancestros figuran pedagogos, editores, paleotólogos, pintoras, astrónomos e incluso jugadores de ajedrez y hablantes del idioma internacional esperanto

Nacida en Barcelona el 13 de octubre de 1969, Elisenda fue educada en el Liceo Francés. Es hija de Lluís Paluzie Mir, un conocido abogado y técnico de urbanismo catalán que tuvo un rol muy activo en el deporte y la defensa del medio ambiente. Entre sus ancestros figuran pedagogos, editores, paleotólogos, pintoras, astrónomos e incluso jugadores de ajedrez y conocedores del esperanto.

Durante su etapa de estudiante fue secretaria de finanzas de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Después impulsó la plataforma independentista Sobirania i Progrés y desde 2008 a 2012 militó en ERC. En las filas del partido promovió una corriente crítica y en 2012 lo abandonó.

El legado de Jordi Sánchez

Desde entonces ninguna formación volvió a contar con ella, pero según publicó el ElNacional.cat, resistió mejor que otros pioneros e impulsores de la autodeterminación como Anna Arqué, Uriel Bertran o Alfons López Tena porque no se había enfrentado nunca de forma abierta a los partidos.

El 24 de marzo de 2018 Paluzie fue elegida presidenta de la ANC para suplir el vacío que dejó Jordi Sánchez. En apenas cuatro meses de trayectoria al frente de la entidad cosecha varias polémicas.

La presidenta de la ANC hace unas declaraciones en catalán y luego le piden que las haga en castellano.- Hoy no me apetece hacerlas en castellano....Luego se arrepiente y, oh, magnánima mujer:- ¡Venga, va...!¿Veis como en Cataluña no existe problema con la lengua? pic.twitter.com/ZRZmJGcCkT — goslum (Artículo 155+IVA) (@goslum) June 14, 2019

Nada más estrenar su mandato, la cadena pública catalana TV3 conectaba con la activista independentista en directo. En ese instante una de las periodistas presentes le preguntaba si podía repetir en castellano la misma respuesta que había ofrecido en catalán. A tenor de sus muecas, la petición le debió molestar tanto a Elisenda que optó por darse la vuelta. Pero después reculó y volvió a ponerse al frente de los micrófonos para contestar.

Polémica con periodista

Micrófonos que esta semana le han vuelto a dejar en evidencia. Paluzie, acabada la presentación del nuevo buscador web y, sin darse cuenta de que su micrófono continuaba abierto, se puso a comentar la rueda de prensa con el secretario nacional de la entidad y coordinador de la campaña, David Fernández.

"¡Qué desagradable aquella periodista! ¿De qué medio era, la morena, la española esta", le pregunta Paluzie a Fernández, que responde que no lo sabe. Pero la descendiente de esperantistas sigue erre que erre mientras todos recogen sus bártulos: "¡Qué pesada, qué pesada! No te voy a dar el titular que quieres, borde...". Todo fue captado y la propia Antena 3, medio en el que trabaja la periodista "española esta, morena y pesada", difundió el bochornoso espectáculo.