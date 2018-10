Ciudadanos deja de ser el partido 'comodín' para entrar a competir con Casado

Ciudadanos ha dado un giro a la estrategia que el partido venía defendiendo desde su implantación en toda España. Andalucía es un punto y aparte para la formación naranja. Ciudadanos ha renunciado a priori a dar “estabilidad” a un gobierno autonómico. El candidato a la Junta, Juan Marín, ha dicho que no apoyarán a la actual presidenta y favorita en las elecciones del 2-D, Susana Díaz, incluso si la consecuencia es una repetición electoral.

La sacudida que supuso la moción de censura de Pedro Sánchez y el cambio de liderazgo en el PP, ahora con Pablo Casado al frente, ha obligado a Albert Rivera a cruzar líneas que permitan a Ciudadanos competir en un entorno no ya polarizado sino casi frentista entre izquierdas y derechas. Este terreno ha sido tradicionalmente resbaladizo para el partido naranja, que ha crecido más cuando el eje del debate político se mueve en nacionalismo sí o no; España sí o no, como ocurrió en Cataluña.

El mensaje de Andalucía, por lo tanto, no puede aislarse del discurso nacional. Después de arrasar al PP en Cataluña, Rivera se propone competir con Casado por la hegemonía del centro derecha y confrontar todo lo que pueda con Sánchez para visualizarse como alternativa. Pero, al margen de esas claves, Andalucía marca una nueva pauta naranja de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 26-M del 2019.

Sondeos premian el pacto

Ciudadanos ha tenido un pacto de investidura con el Gobierno socialista de Díaz. Y ese acuerdo, hasta su ruptura por interés mutuo poco antes de la convocatoria electoral, ha funcionado bien. Así lo reconocen las dos partes en privado. Y los electores, según los sondeos, premian especialmente a Ciudadanos, que podría pasar de los nueve escaños que obtuvo en 2015 a 20 o más el 2-D. Es el único de los cuatro grandes partidos con expectativas evidentes de mejora.

El documento de estrategia política que Ciudadanos aprobó en su IV Asamblea General en febrero del 2017 marca como objetivo fundamental convertirse en un partido de Gobierno. Y en el ámbito autonómico, a partir del nuevo ciclo electoral, se plantea “poder participar en gobiernos autonómicos”. Hasta ahora, el partido de Rivera se limitaba a dar apoyo a cambio de una serie de reformas contenidas en acuerdos de investidura.

Andalucía era la primera oportunidad para poner en práctica la nueva estrategia. Pero Ciudadanos ha renunciado abruptamente. No es que no quiera entrar a un Gobierno de coalición con Díaz, sino que reconoce que si depende de sus escaños habrá repetición electoral.

Ciudadanos ha querido zanjar de la manera más contundente posible la duda que el PP estaba sembrando en la precampaña sobre el posible pacto PSOE-Ciudadanos. Ese acuerdo tiene muy difícil venta para Rivera tal y como pinta el Congreso. Sánchez y Rivera ni se hablan y Ciudadanos ha desplegado una oposición durísima por los acuerdos del sanchismo con el independentismo catalán.

"Liderar el cambio"

Fuentes del partido naranja restan importancia al mensaje de la repetición electoral. Recuerdan que es un escenario altamente improbable y que hay otras ecuaciones para la formación de gobierno en Andalucía que no pasan por Ciudadanos. “Depende de muchos actores”, dicen en alusión a Podemos. “Imputarle esa responsabilidad a Ciudadanos es discrecional”.

Sobre si el partido está traicionando sus valores como partido bisagra que da estabilidad, Ciudadanos considera que los tiempos en Andalucía demandan otro discurso. “En Andalucía toca cambio después de 37 años. Nuestro papel no es lo mismo entrando con nueve escaños que con un resultado como el que esperamos tener”, explican desde la dirección naranja. “Queremos liderar el cambio en Andalucía”.

A pesar de este giro, Ciudadanos no va a renunciar a exhibir en campaña lo que considera logros propios de esta legislatura andaluza. El partido que lidera Marín en Andalucía ha conseguido rebajas de impuestos impensables hace unos años en esta comunidad, como el de sucesiones, y ha pactado hasta tres Presupuestos.