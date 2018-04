Efectos del 155: El Sant Jordi más laico desde la Guerra Civil

Sin presidente de la Generalitat, sin 'Govern', sin consejeros... Cataluña se dispone a celebrar su Sant Jordi más atípico de los últimos cuarenta años. La agenda oficial de la jornada verá modificadas algunas de sus tradiciones, en especial las que tienen un claro componente religioso.

No habrá este año la tradicional misa que se celebra cada año en la capilla del Palacio de la plaza de Sant Jaume, ni el acto de la bendición de las rosas que tiene lugar en el patio de carruajes. Estas dos ceremonias arrancaron a mediados del siglo XV, según cuentan los cronistas oficiales de la Institución y no se interrumpieron nunca salvo durante la Guerra Civil. Ni siquiera durante el franquismo se suspendieron estas liturgias, que oficia habitualmente el cardenal de la diócesis, en este caso, Juan José Omella. El 23 de abril de 1939 volvió la tradición, en iniciativa impulsada desde la comisión gestora de la Diputación, se restauraron algunas ceremonias y la misa se celebró en la Avenida Diagonal, por entones 'Avenida del Generalísimo', ya que el Palacio se encontraba en unas condiciones calamitosas. "Un Sant Jordi sin Misa, nunca se recuerda tal cosa", señalan ahora en fuentes del arzobispado.

No se trata de prohibición alguna de Madrid, como están pregonando los altavoces del separatismo. El prior de la capilla de la Generalitat, Joan Enric Jarque, de 90 años,que lleva ejerciendo estas funciones desde la presidencia de Josep Tarradellas, declaraba días atrás a La Vanguardia que "el Palau está cerrado, no hay presidente de la Generalitat y es él quien decide lo que se hace en la capilla". Por lo tanto, el prior, al no haber instrucciones en contrario, ha optado por suspender la liturgia.

Las Ramblas se llenarán, eso sí, de puestos libros y de rosas, una tradición que, evidentemente, no se ha visto afectada por lo excepcional de la situación política que vive la Comunidad. Carles Puigdemont, el presidente prófugo, envió desde Berlín uno de sus tradicionales mensajes audiovisuales en reivindicación de la cultura catalana frente a la 'represión' que se impone desde el Estado. Tampoco este año se entregarán las cruces de Sant Jordi, con las que se distingue a una serie de personas que se han caracterizado por su actividad en pro de Cataluña. Unas cruces que, en los últimos años iban a subrayar la labor desarrollada en el mundo independentista..

Soraya y Manuel Valls

No habrá representación oficial de dirigente alguno del Ejecutivo central en los escasos actos que se celebrarán en el Palacio este día. La vicepresidenta se trasladará a Barcelona para tomar parte en un acto organizado por Sociedad Civil Catalana, en el que serán condecorados Manuel Valls, ex primer minsitro francés, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Soraya Sáenz de Santamaría también asistió a Barcelona el pasado Sant Jordi para tomar parte en un acto organizado por el grmio de libreros. Coincidió en aquella ocasión con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ahora en prisión.

Entre los actos que se celebran este día en la Generalitat también se echarán de menos la recepción del 'president' a la 'pubilla' y el 'heréu' de Cataluña, ni tampoco pasará por el palacio el gremio de pasteleros y de panaderos que portaban sus dulces ofrendas al ilustre anfitrión.

Un Sant Jordi descafeinado en lo oficial, en especial en lo que hace a los aspectos religiosos de la fiesta, pero sin cambios en el aspecto más popular de la celebración, como es el del libro y la rosa, que permanece inalterable, para satisfacción del mundo cultural.