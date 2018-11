Echenique, tras la renuncia de los ediles a las primarias: "No serán concejales de Podemos"

La decisión de los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid de quedarse fuera de las primarias les sitúa al borde del precipicio. Aunque la dirección estatal ha evitado hablar de una expulsión orgánica, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha advertido de que si finalmente se integran en la candidatura de Manuela Carmena, no lo harán en nombre de Podemos aunque mantengan el carnet del partido. "Esto no va de democracia ni de este tipo de cosas, esto va de democracia interna", ha apuntado.

"Los concejales que no hayan pasado por primarias de Podemos, no son concejales de Podemos", ha sentenciado en la habitual rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva en la sede de Princesa, 2. El número dos orgánico del partido morado no ha querido concretar si podrían ser expulsados por incumplir los reglamentos que obligan a que cualquier cargo público de Podemos se someta antes a unas primarias. "La dirección estatal no coloca a nadie dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar según sus propias decisiones políticas libres", ha añadido.

Rita Maestre y los otros cinco concejales con los que cuenta el partido morado actualmente en el consistorio de la capital decidieron a última hora de este domingo -como adelantó El Independiente- no participar en las primarias. La razón es que decían sentirse "relegados" en el orden de la lista ofrecido por el secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, el exJemad, Julio Rodríguez.

"Las primarias no son algo que tenga como objetivo que la gente se sienta cómoda. Sino que tiene como objetivo que los inscritos decidan quiénes van a ser candidatos a cargos públicos", ha señalado Echenique. Asimismo, ha dicho desconocer los detalles de esa negociación. Además de Maestre se han apartado de este proceso de elección interna los concejales José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez. Gran parte de ellos tienen algún cargo orgánico en el partido morado en diferentes niveles.

"Somos parte del Podemos que lleva años trabajando codo con codo con Manuela Carmena y lo seguiremos haciendo", ha dicho los concejales esta mañana a través de un comunicado. En este texto también señalan su intención de concurrir al proceso participativo" que finalmente emplee la plataforma con la que la alcaldesa se presentará a los comicios de mayo de 2019.

"La idea es que no sea una plataforma de partidos políticos, que sí sea de personas con afiliaciones a partidos pero no un acuerdo entre partidos para que no tengamos que andar con esas cosas, que no son positivas, de las cuotas internas", ha señalado Carmena desde Berlín. En cualquier caso, ha dicho, los ediles seguirán a su lado. "Son unos concejales muy importantes y han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda. Forman parte de la continuación del proyecto", ha rematado.