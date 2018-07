ERC ha vuelto a vincular la renovación de RTVE a un diálogo "sin condiciones" en Cataluña. El PSOE necesita sumar apoyos por para construir la nueva cúpula que ocupará la presidencia y el consejo de administración de RTVE -el Congreso rechazó este lunes su última propuesta con Tomás Fernando Flores a la cabeza- y los republicanos se han convertido en el posible socio clave para obtener el respaldo.

Conscientes de ello, ERC aprovecha RTVE para reivindicar que el Gobierno acepte "un diálogo sin condiciones" con la Generalitat. De no ser así, el PSOE no tendrá su apoyo. Y "sin condiciones" incluye la posibilidad de celebrar un referéndum pactado, ya que, según Tardà, Cataluña atraviesa "una situación de urgencia y de preocupaciones" donde una posible solución pasa por "generar un referéndum".

"No pedimos un gesto, no estamos pidiendo la luna. Es un derecho", ha insistido el portavoz de ERC, Joan Tardà, minutos antes de la primera comparecencia de Carmen Calvo en la Comisión Constitucional del Congreso este martes como vicepresidenta del Gobierno. "Estamos expectantes", ha añadido en referencia al 'gesto' que el Ejecutivo de Sánchez pueda tener ante sus reivindicaciones.

Diálogo "sin cortapisas"

Tras defender la moción de censura "constructiva" contra el Gobierno de Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa, la también ministra de Igualdad ha destacado la "libertad ideológica del país, los ayuntamientos y las comunidades autónomas" y ha prometido que la "lealtad, respeto y el diálogo" serán las señas de identidad de las relaciones del Ejecutivo con el resto de fuerzas parlamentarias.

Calvo asegura que en Cataluña "hay un proyecto político independentista" sin "mayoría suficiente para salir adelante", pero "no podemos autoengañarnos"

En el caso de Cataluña, Calvo ha pedido "respeto compartido" entre el Gobierno y la Generalitat: "El cumplimiento de la legalidad y las normas es una obligación de ida y vuelta constante". Y se ha comprometido a "intensificar un diálogo franco, abierto y sin cortapisas" para recomponer el contacto que "se rompió".

Según la vicepresidenta, el Gobierno conoce "muy bien" que en Cataluña "hay un proyecto político independentista" sin "mayoría suficiente para salir adelante". Sin embargo, ha manifestado que "todos no movemos en un terreno donde no podemos autoengañarnos" y, por ello, "tenemos que hablar de manera abierta y respetuosa para encontrar puntos de acuerdo".

Generar un referéndum

"¿Sin cortapisas es sinónimo de sin condiciones?", le ha preguntado Tardà, que ha hecho un llamamiento al Gobierno a no "hacerse trampas". Si tenemos que dialogar de una reforma del Estatut, ha advertido, tendrán ustedes que valorar las palabras de Torra sobre que quizás hay que generar un referéndum. "Si somos capaces de no hacernos trampas, empezaremos bien", ha apuntado el republicano. Sin reparos, Tardà se ha dirigido a Calvo para decirle que "usted no quiere engañar a los suyos ni yo a los míos".

Según Tardà, no hay ninguna legalidad que impida dialogar sin condiciones, algo que de acuerdo a su criterio, deberían tener en cuanta las personas que organizan el encuentro entre Sánchez y Torra para fijar el orden del día. "Eso significa asumir la realidad. La sociedad catalana y la del Estado español han cambiado mucho, si no se asume esta realidad, el diálogo nace muerto y será de sordos", ha señalado.

Sin obligación "a renuncias"

Además, ha advertido que "habrá poderes tácticos, tanto económicos como mediáticos, que intentarán dinamitar un posible acuerdo en favor del diálogo", un diálogo que, insiste, tiene que darse en un marco en el que nadie este obligado a "renunciar".

"Si el presidente dice que no está dispuesto a hablar de referéndum, nos está expulsando del diálogo", ha insistido. Y ha emplazado al Gobierno a acordar el marco en el que "vamos a movernos en los próximos meses" para que "todos estemos cómodos".

Calvo recuerda a Torra que "el derecho a la autodeterminación no existe en la Constitución": "Ni usted se va a mover de algunas premisas, ni yo tampoco"

"La derecha es tan intolerante que las izquierdas a veces no tenemos otra opción que votar iniciativas socialistas que nos parecen poco ambiciosas. Estamos condenados a entendernos, pero no deberían abusar de esta situación cómoda, vale la pena no hacernos trampas, si evitamos deslealtades, todo será más fructífero", ha avisado el republicano independentista.

Tras la intervención de Tardà, Calvo ha señalado que "sin cortapisas" significa la existencia de "libertad para hablar", aunque ha recordado que "el derecho a la autodeterminación no existe en la Constitución". "Ni usted se va a mover de algunas premisas, ni yo tampoco, pero hay una oportunidad de volver a un espacio que algunos atizaron. Torra, en un tono de lealtad y respeto, puede hablar de lo que considere oportuno", ha invitado Calvo, que considera que el actual presidente del Govern "no ha cometido ninguna legalidad".