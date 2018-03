ERC exige a Rajoy "acercar los presos políticos" para solucionar la parálisis catalana

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acerque los "presos políticos" a Cataluña, una medida que, a juicio del dirigente independentista, allanaría la resolución del conflicto secesionista. En sesión de control al Ejecutivo en la Cámara baja, Tardá ha reclamado a Rajoy un "gesto político cargado de humanidad", que, según ha dicho, serviría para "solucionar un caso político con la política".

Tardá ha hecho referencia al caso del exlíder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, cuyo hijo pequeño, ha relatado, tiene que desplazarse de Cataluña a Madrid para poder verle "detrás de un cristal". Horas antes, su compañero de filas, Gabriel Rufián, había escrito en su perfil de Twitter: "El hijo de Jordi Cuixart ha hecho 30.000 km en 5 meses para verle durante 40’ detrás de un cristal. Tiene 11 meses y su padre le canta siempre la misma canción para que no le olvide. Que en las conciencias de carceleros y palmeros de carceleros quede". Cuixart, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de ERC, cumplen prisión preventiva en centros penitenciarios de Madrid por el golpe separatista en Cataluña.

Por su parte, Rajoy ha contestado a Tardá que él, como presidente del Gobierno, no debe "opinar sobre ámbitos que se dirimen en la Justicia. Tengo que respetar las decisiones de la Justicia me gusten o no me gusten, tengan unas connotaciones o tengan otras. Ese es el Estado de Derecho, debemos respetar las decisiones del poder judicial", ha remarcado.

En la réplica, Tardá le ha espetado que puede "adoptar cambios legislativos e instar al Fiscal General del Estado". "No quiera ganar en los tribunales lo que no ha ganado en las urnas", ha sentenciado. Junto a ello, ha criticado que el magistrado Pablo Llarena se base en "conjeturas" para sostener que puede haber una "rebelión de los presos catalanes. "Le pido que actué para que triunfe la política y sobre todo por humanidad", ha remachado Tardá en su último alegato a Rajoy.

Recuperar la normalidad

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que "son decisiones que corresponden a los jueces". "Puede exigirme responsabilidades sobre la aplicación del artículo 155, pero el resto compete a los tribunales de Justicia". "La mejor forma de generar un ambiente distinto es recuperar la normalidad política, social e institucional. La gente está cansada y quiere un gobierno ya, que no tenga problemas con la Justicia", ha apostillado Rajoy.