ERC se desmarca de Puigdemont: insiste en investir cuanto antes un 'president limpio'

ERC tiene a su presidente en prisión desde hace cinco meses. Se entregó a la Justicia española y está a la espera del juicio por rebelión. En las filas republicanas se ha celebrado la decisión del juzgado regional alemán que poner en libertad a Carles Puigdemont y le retira el delito de rebelión antes de ser entregado a España.

El partido de Oriol Junqueras, pese a la euforia del mundo separatista, no cambia su libreto. Su actual portavoz, Marta Vilalta, declaraba en la mañana del viernes a Catalunya Ràdio que el plan sigue siendo el mismo. Intentar la investidura de Jordi Sánchez, el exlíder de la ANC. Una opción impulsada por el propio Puigdemont con escasos visos de concretarse, ya que los letrados de la Cámara se muestran contrarios y, posiblemente también el Supremo.

La opción republicana

Vilalta, sin embargo, ha asegurado que si la opción de Sánchez no sale adelante "buscaremos rápidamente una alternativa", esto es, la fórmula del 'presidente efectivo y limpio' que vienen reclamando los republicanos desde hace ya semanas. Junqueras lo ha sugerido con insistencia en todos sus pronunciamientos desde prisión.

Sin embargo JxCat, a través de su portavoz, Elsa Artadi, se mantiene en sus trece. Sánchez va a ser promovido candidato de nuevo, ya que hasta ahora el Supremo no ha rechazado esta posibilidad. Y podría ser investido por la mayoría secesionista, en segunda vuelta, sin necesidad de los votos de la CUP. Artadi da por hecho que Puigdemont pueda delegar su voto, ya que no está inhabilitado. De hecho el expresident ya votó, Artadi mediente, en el pleno del Parlament de este jueves. El Gobierno español no ha recurrido este paso.

Con el voto de Puigdemont y la posible renuncia de Toni Comin, prófugo en Bruselas, alcanzarían la mayoría simple para llevar adelante la designación de un candidato en la segunda vuelta. Se ignoran los planes del expresidente, que sale en libertad de la cárcel alemana este mismo viernes. De momento, la opción de que continúe el bloqueo institucional parece descartarse por parte del sector secesionista.