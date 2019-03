ERC ha presentado este lunes uno de sus lemas de precampaña de las elecciones generales, que reformula uno antiguo del PSC: 'Si tu no hi vas, ells hi tornen' -'Si tú no vas, ellos vuelven a hacerlo'-, con el fondo en rojo y las imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Cs, Albert Rivera.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha reivindicado que su partido es la garantía para frenar un pacto entre el PSOE y Cs que sería "dramático" para los intereses de los catalanes.

El lema y la estética elegidos por ERC es una adaptación de un lema que utilizó el PSC en las elecciones generales de 2008: 'Si tu no hi vas, ells tornen', aunque en aquel caso los socialistas pusieron las imágenes de Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana.