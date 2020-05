El 'no' de ERC descoloca a Iglesias : "Si se cae el estado de alarma, se cae el Gobierno"

La votación del próximo miércoles sobre la prórroga del estado de alarma hasta el 25 de mayo tiene un sabor agrio para Podemos. Entre las filas del partido morado se detecta cansancio por los vaivenes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido socio de investidura de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que el lunes anunció su negativa a apoyar la prórroga.

El hartazgo se convierte, además, en preocupación, porque el círculo de Iglesias teme que los votos en contra del partido de Oriol Junqueras muevan al PSOE hacia Ciudadanos y que eso se convierta en el comienzo del fin de la “mayoría del bloque de censura”. La palabra "fracaso" empieza a pronunciarse en los círculos morados.

Una de las claves de la votación del próximo miércoles será la decisión de los 89 diputados del Partido Popular de Pablo Casado. Se desconoce si Casado rechazará el plan o se decantará por la abstención. En el caso de un ‘no’ de los populares, todas las miradas se dirigirán hacia el PNV, también socios de investidura de Sánchez, como ERC. Si también los vascos se decantan por tumbar el nuevo estado de alarma, el Gobierno perdería con toda probabilidad la votación. “Si se cae el estado de alarma, se cae el Gobierno”, aseguran varios miembros de Podemos.

El Gobierno trabaja contra reloj para evitar que eso ocurra y que a la vez se evidencie su soledad. Durante todo el día del lunes, tanto Podemos como el PSOE se han adelantado para señalar a los populares como los responsables de un repunte de contagio que todos en el Ejecutivo dan casi por descontado (la duda es si se registrará antes del verano o en otoño). El portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, acusó al PP de ser responsable de “miles de muertes” si rechaza el estado de alarma. Más gasolina para intentar controlar el incendio.

El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 4, 2020

Temor a una desbandada hacia Ciudadanos

Fuentes de Podemos admiten la tensión interna por la definición de unos nuevos equilibrios políticos durante la crisis del coronavirus. La confianza hacia el PSOE nunca es total. Y saben que de cara a la votación existen negociaciones con Ciudadanos y hasta con el PNV. Sánchez está dispuesto a ceder en varios puntos del decreto para sumar sus votos.

El problema para Podemos es que no tiene el mismo valor una mayoría de gobierno con ERC como eje que otra con Ciudadanos, porque el peso de los ministros morados se vería inevitablemente afectado. Tal vez incluso su supervivencia. Los republicanos representan algo parecido a un aval para Iglesias de que su presencia en el Ejecutivo está blindada. Si Sánchez se decanta por “sustituir” a ERC por Ciudadanos (13 votos y 10 en el Congreso), la música de la coalición seguiría siendo la misma, pero cambiarían las letras.

“Si se pierde la votación del estado de alarma, será el fin del Gobierno. O por lo menos de los ministros de Podemos, porque Sánchez solo podrá aguantar buscando el apoyo del PP y sacrificando a Iglesias”, afirman en el partido morado. Otros reflexionan: "En ambos casos el Gobierno se debilita y todo se complica”. "El golpe es fuerte", remarcan más fuentes.

“Sería una pena por las políticas progresistas que se están llevando a cabo, sobre todo en ministerios como el de Trabajo”, piensan otros, que añaden: “El Gobierno no puede depender de los caprichos de ERC”. En Podemos, de hecho, recuerdan que el primer Gobierno de Sánchez también cayó por el rechazo de ERC a los presupuestos de 2019.

Esa traición de ERC tiene otro sabor particular entre los sectores más críticos de Podemos que desde hace años cuestionaron la táctica de Iglesias de renunciar al "proyecto de mayoría" para entregarse a un proyecto personalista. La sensación general es de cambio de escenario político a partir del miércoles.

No obstante, entre las filas de los comunes, la marca catalana de Podemos, creen que ERC podrá rechazar la alarma, pero solo de manera “simbólica”. Es decir, que si el PP se abstiene esa votación, no tendrá efectos políticos. “El pasado viernes apoyamos los presupuestos de la Generalitat, no tendría sentido que ahora se echen atrás en el Congreso”. Esa aprobación presupuestaria tuvo su coste para los comunes. Sectores del partido cuestionaron la oportunidad de respaldar unas cuentas que tendrán poca vigencia en el actual contexto de crisis.

La gran apuesta de Iglesias

La clave concierne a lo que en Podemos se conoce como la “mayoría del bloque de censura a Rajoy”. Entre mayo y junio de 2018, el partido de Iglesias impuso una lectura parlamentaria que era también interpretación política de la España contemporánea: un país que había dejado atrás las mayorías absolutas y se decantaría por las coaliciones.

En esa lógica de nuevas mayorías, Iglesias apostó por una división nacional entre izquierda y derecha, con la legitimación de las reivindicaciones de los nacionalistas periféricos. Sánchez se sumó a esa fórmula y llegó a La Moncloa. Exactamente dos años después, y con la aparición inesperada del coronavirus, esa estrategia ha llegado la prueba de fuego y el temor de Podemos es que la estrategia impulsada en 2018 choque contra un nacionalismo indomable. Y que sea Sánchez quien ahora les dé la espalda.