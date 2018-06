ERC pide a Sánchez el traslado de los soberanistas presos: "Conviene marcar un gesto"

La consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, ha considerado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez debe trasladar a los políticos soberanistas en prisión provisional en Madrid a prisiones catalanas: "Si son sensatos, han de acercar a los presos". Para la diputada de ERC, el acercamiento de los presos a Cataluña "sería un gesto y les conviene marcar un gesto", en alusión al PSOE, y ha asegurado que esta decisión es de derecho y de ley, según ella.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Jordà ha explicado que el voto favorable de ERC a la moción de censura en el Congreso se ha hecho sin pedir contrapartidas, que fue "un 'no' a Rajoy y un 'sí' a Cataluña y a la libertad" y ha considerado, sobre los presos soberanistas, que no pueden negociar sobre ellos porque con ellos no se mercadea.

Jordà ha opinado que la relación con el futuro Gobierno socialista debe basarse en el diálogo y una relación bilateral, aunque ha advertido de que el PSOE "son los del 155" y que han aplicado la represión, ha valorado.

Sobre la marcha de Mariano Rajoy al frente de la Presidencia del PP, ha valorado que "el PP tiene una oportunidad de oro para regenerarse" y cree que ha captado la posibilidad de volver a ser un partido de estado, y descolocar a Cs, en sus palabras.