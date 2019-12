ERC presiona a Sánchez para que convoque un referéndum "no vinculante" en Cataluña

A Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no le basta la reforma del Estatuto de Autonomía (2006) que le ha propuesto Pedro Sánchez a cambio de dar vía libre a su investidura. Los independentistas están presionándole para que se comprometa a un referéndum "no vinculante" sobre el futuro de Cataluña, que convocaría el propio presidente del Gobierno en base al artículo 92 de la Constitución, según aseguran a Vozpópuli diversas fuentes conocedoras de los contactos.

La respuesta del PSOE es no porque, además de que sería declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC) -PP y Vox recurrirían la autorización por el Congreso de ese pretendido derecho de autodeterminación-, la realidad es que "políticamente sería vinculante, se diga lo que se diga ahora", admiten fuentes socialistas. Una mayoría de los catalanes pronunciándose a favor de separarse de España, "no tendría vuelta atrás".

Esto explica que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, advirtiera el miércoles que la negociación no avanza "desde hace días". Sorprendió porque, tan solo 24 horas antes, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, habían escenificado una cuarta reunión al término de la cual el PSOE comenzó a dar por hecha la investidura de Sánchez el 30 de diciembre. Bien es cierto que resultó significativo, sin embargo, que no hubiese comunicado ni conjunto ni por separado.

Y es que en las tres reuniones anteriores sí se cuidó al milímetro la escenificación. Emitieron notas por separado tras la primera cita y uno conjunto tras la tercera, el cual dio pie a la convicción en el seno del PSOE de que estábamos ante una investidura "inmediata". De hecho, eso fue lo que dio a entender el propio jefe del Ejecutivo a los presidentes autonómicos este mismo martes.

Que jo sàpiga, el portaveu d'@Esquerra_ERC no és l'Ábalos. Aquí, ningú d'ERC renuncia a cap via democràtica per aconseguir la República Catalana. L'únic que s'ha d'acabar de soca-rel és la repressió perpetrada per l'Estat espanyol. pic.twitter.com/DYfUdQ3PZc