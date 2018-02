Elsa Artadi gana enteros como candidata de consenso para presidir la Generalitat

Tan solo un día después de que la portavoz parlamentaria de JxCat, Elsa Artadi, pronunciase, confiada, que entre este miércoles y este jueves las formaciones soberanistas llegarían a un acuerdo para la investidura en Cataluña, la formación de Carles Puigdemont parece haber puesto un nombre sobre la mesa que ERC y la CUP habrían aceptado. La propia Artadi -fue jefa de campaña del partido-, sería la elegida como candidata para presidir la Generalitat, según informa Rac1.

El medio afirma, además, que se reconocería la figura del expresident a través de una propuesta de resolución. A efectos legales, se trata más un texto de posicionamiento político que de efectos prácticos. Por lo tanto, el Parlamento reconocería que quiere que el presidente de la Generalitat sea Puigdemont, pero legalmente no podría ser.

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, deberá convocar un nuevo pleno de investidura para elegir al futuro president o presidenta.

ERC lo niega

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha dicho este jueves que no le consta que JxCat haya propuesto un nombre alternativo al de Carles Puigdemont para ser investido president, si bien ve "con buenos ojos" una última propuesta de fórmula para la investidura que les han hecho llegar, que no ha concretado.

En declaraciones a TV3, Sabrià ha negado que las formaciones independentistas estén negociando ya algún nombre alternativo: "A mi no me consta que JxCat haya puesto otro nombre encima de la mesa".

"Puigdemont es el único candidato sobre la mesa para ERC (...) Estamos buscando la manera de legitimar la figura Puigdemont y que pueda asumir la presidencia", ha afirmado el portavoz de la formación, Sergi Sabrià, en TV3.

El portavoz del partido no ha querido dar detalles de las negociaciones con JxCat: "No me hagáis dar detalles de la negociación porque la entorpecería". "Sobre la mesa hay la modificación de la ley. Trabajaremos con discreción todas las propuestas", ha añadido. Asimismo, ha vuelto a lanzar la pelota al tejado de JxCat: "No corresponde a ERC proponer nombres, por lo que ya los valoraremos cuando sean propuestos, pero seguro que no será un problema".

Un Consell de la República

El intento del 30 de enero de que se produjese la investidura de Carles Puigdemont de forma 'telemática' paralizado por Torrent, dejaba en un mar de dudas cómo se conseguiría llegar a ese objetivo. JxCat y ERC han estado, desde entonces, en conversaciones continuas para llegar a un acuerdo. La CUP les pidió un consenso antes de enviarles una propuesta, pero la formación del expresident mostró su negativa a una doble presidencia: una 'in situ' y otra 'simbólica'.

El pasado martes, el propio expresident quiso reiterar que era necesario para Cataluña y lo hizo proponiendo reformar la ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern. Puigdemont quiere crear un Consell de la República que él mismo lideraría desde Bruselas. Este martes, propuso ser presidente desde la capital belga y nombrar un Govern para acatar sus órdenes desde Cataluña.