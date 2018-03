Domènech rechaza la candidatura de Turull por ver en él a la "peor" Convergencia

El presidente del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha rechazado hoy la candidatura de Jordi Turull a la presidencia de la Generalitat porque ha dicho que éste "representa a la Convergència de la peor etapa", "la del 3 por ciento" y "la de los recortes".

Durante su intervención en el pleno de investidura del candidato de JxCat, Domènech ha asegurado que a su partido se le propone "participar de una táctica, de un martirologio" que no comparte: "Es evidente que usted no es nuestro candidato", le ha dicho a Turull.

"Estamos viviendo la bancarrota absoluta de todas las estrategias, de las astucias de todo aquello que prometieron", ha criticado el líder de los 'comunes', que ha aseverado que la estrategia independentista está "toda subordinada a una sola realidad: un juez y una sala", en alusión a la vistilla ante el Tribunal Supremo y que se haya convocado el pleno con celeridad.

No hay estrategia más allá de una épica que se ha demostrado reiteradamente estéril. No hay táctica más allá de la pura reacción al calendario judicial"

Asimismo, ha sentenciado: "La recuperación del autogobierno no puede estar en manos de la falta de estrategia y de una política reactiva", pues ha recordado que "la Generalitat sí que es una conquista republicana. Y ésta sí es real, y no simbólica".

"No hay estrategia más allá de una épica que se ha demostrado reiteradamente estéril. No hay táctica más allá de la pura reacción al calendario judicial", ha aseverado Domènech, que cree que existe un "agotamiento total de simbolismos" y ha pedido concentrarse "en superar el bloqueo y no en caer por el precipicio".

Ha dicho que el discurso de investidura de Turull ha sido "confuso e incierto" y "muy poco claro", y ha lamentado que Cataluña esté viviendo, a su juicio, "una de las horas más oscuras de su historia".

El diputado se ha confesado "sorprendido" por el discurso del candidato, que ha definido propio de "un autonomismo incluso demasiado tímido", y ha ironizado: "Parece que ha convencido incluso a Miquel Iceta (PSC)".

Por otra parte, Domènech ha indicado que Turull podría ser encarcelado de forma preventiva mañana y ha recordado las palabras del president cesado y líder de JxCat, Carles Puigdemont, que aseguró hace unas semanas, en alusión al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que "desde la cárcel no se puede ser presidente".

"Las estrategias de ir de cabeza contra la pared no son ni estrategias ni tácticas. Son efectivamente eso: darse golpes contra la pared", ha asegurado antes de pedir "menos épicas estériles y más victorias de todos y todas, que son las únicas victorias que vale la pena conquistar".