Cospedal desvincula a su marido de la financiación del PP: "'El Bigotes' es un difamador"

"Es un difamador". La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, defiende a su marido, Ignacio López del Hierro, de las acusaciones que Álvaro Pérez 'El Bigotes' hizo este martes durante su comparecencia Comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso.

"Él (López del Hierro) no tiene nada que ver los asuntos que se están tratando, aunque sea mi marido", ha dicho este miércoles la ministra de Defensa en declaraciones en Onda Cero.

Este martes, Pérez relacionaba al marido de Cospedal con la financiación del PP y preguntaba en el Congreso por qué López del Hierro y el exgerente del PP gallego Ángel Piñeiro no estaban declarando en su lugar por los denominados papeles de Bárcenas.

Este miércoles, Cospedal ha insistido en que lo dicho por Pérez "es mentira". "Está acreditado que es mentira. Sobre el procedimiento (los papeles de Bárcenas) se lleva una instrucción desde hace casi 10 años y a todos lo que se han debido llamar, se han llamado, y nunca se ha llamado al señor López del Hierro, que es mi marido", ha asegurado la titular de Defensa. "Él (López del Hierro) no está en el procedimiento porque no tiene nada que ver", ha añadido.

La ministra dice no entender por qué se ha señalado a su marido en la Comisión de investigación del Congreso y ha criticado a los partidos presentes en la comparecencia. "Lo que me llama la atención es que prácticamente todos los partidos de esa comisión hayan dado por buenas esas declaraciones", ha dicho antes de apuntar que "en política todo no vale".

La también secretaria general del PP ha confirmado que su marido, López del Hierro, se querellará, tal como anunció este martes, contra 'El Bigotes' "porque lo que ha dicho es completamente falso".

Preguntada sobre la posibilidad de que López del Hierro comparezca en la Comisión de investigación del Congreso, Cospedal asegura que "él no tendrá ningún inconveniente en acudir", aunque, ha subrayado, le parecería "una infamia".