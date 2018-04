El 'error' de Bescansa revienta las primarias de Errejón y reabre el cisma en Podemos

La filtración accidental de un documento elaborado por el equipo de la cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, con un plan para disputar el liderazgo del partido a Pablo Iglesias, provocó este miércoles una de las mayores crisis públicas de la organización desde la Asamblea estatal de Vistalegre II. El asunto puso la guinda al conflicto interno generado por el adelanto de las primarias en Madrid tras el escándalo del máster de Cristina Cifuentes.

La voluntad de Iglesias era que su ex número dos empezase a trabajar ya como candidato electo y no sólo como el señalado por la cúpula. Sin embargo, el afán de Errejón por contar con total autonomía para su proyecto y campaña provocó la pasada semana un primer incendio entre la dirección regional de Ramón Espinar -afín a Iglesias- y el entorno del diputado, que no dudó en dejar en el aire su candidatura si no se le concedían todas sus exigencias. "Ni media tontería con cuestiones internas", les reprendió Iglesias a ambos.

El domingo, Espinar cedió en sus pretensiones iniciales sobre unas primarias en 'dos tiempos' -primero candidato y después lista- y elaboró un reglamento que incorporaba la mayor parte de las peticiones de Errejón, cuya preferencia era seguir cocinando su proyecto "a fuego lento". Aunque la cúpula estatal dio por colmadas sus exigencias, el secretario de Análisis Estratégico insistió en mantener su pulso a la dirección pidiendo una independencia absoluta de la dirección regional, como había acordado con Iglesias en su pacto no escrito de retiro a la política madrileña. Su voluntad de mantener una "competición virtuosa" con el PSOE no casa bien con la línea oficialista.

La crisis inesperada

A menos de tres días para cerrar el plazo de presentación de candidaturas, estalló la crisis que nadie esperaba, con Carolina Bescansa como protagonista. La filtración de un documento de forma accidental hizo aflorar la desconfianza interna. "Torpe intento de golpe de Estado" o acusaciones de "alta traición" fluían desde el círculo próximo a la dirección antes de escuchar la versión de los implicados.

En esta ocasión, Iglesias optó por la prudencia evitó pronunciarse ante la "extrema gravedad" de los hechos, aunque el enfado de la cúpula era palpable. Fuentes del sector 'pablista' insistían en que Bescansa y Errejón se habían reunido esa misma mañana en el despacho del Congreso de la primera. El diputado reconoció después ante la prensa que había existido una conversación pero que fue fortuita.

Según el testimonio ofrecido por la diputada, un miembro de su equipo -formado por dos militantes afines- envió por error utilizando el ordenador de su despacho y su canal público de Telegram un documento que urdía un plan para disputar a Iglesias la secretaría general del partido y para postularse a la candidatura para la presidencia del Gobierno en 2020. Todo ello teniendo en cuenta un hipotético respaldo del propio Errejón. De hecho, el texto tenía la intención de ser una primera respuesta a la proposición hecha por el diputado para que le acompañase como número dos en la candidatura por Madrid. Un extremo al que Bescansa renunció de forma definitiva poco antes de la media noche a través de un comunicado.

Horas antes, tanto Bescansa como el futuro candidato se habían desvinculado del documento. Errejón tachó de "inaceptable" su contenido y negó estar detrás de ningún tipo de conspiración contra Iglesias. Por contra, enfatizó que su voluntad sigue pasando por conformar una lista que aglutine a las diferentes sensibilidades del partido. Algo que será complicado, ya que la tercera familia de Podemos -Anticapitalistas- acordó en asamblea no presentar candidatura a unas primarias que perciben como "un reparto de sillas y cargos sin posibilidad de debate político". A esta corriente pertenece la portavoz en la Asamblea regional, Lorena Ruiz-Huerta, que estaba llamada a plantar batalla a Errejón.

A raíz de la crisis catalana, la diputada que perdió su poder orgánico en Vistalegre II, manifestó profundas críticas en público contra la estrategia implementada por la dirección de Iglesias. "A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas". Esta frase le valió ser apartada de la primera fila y ser relevada de su puesto en la comisión Constitucional del Congreso.

Desde entonces, difunde por diferentes foros en toda España una propuesta de reforma constitucional. Pero el incidente de este miércoles no sólo complica el ya de por sí complicado cierre de la negociación de las primarias de Errejón a pocas horas de que termine el plazo, sino que sirvió para poner de manifiesto que la fractura interna sigue latiendo en el corazón de la formación.