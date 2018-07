La Diputación de Cuenca pide al Gobierno que se siga adelante con el ATC "por responsabilidad"

El presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, ha instado este jueves al actual Gobierno central a que siga adelante con el ATC de Villar de Cañas "por responsabilidad ya que ningún informe ha determinado que el sitio no reúna las condiciones".

Así se ha expresado a preguntas de los medios sobre esta instalación tras la rueda de prensa de balance de tres años de legislatura, y tras la aprobación por parte del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear del plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del almacén de residuos.

En su opinión, gracias a este proyecto en los últimos 8 años se han mejorado 40 kilómetros de carreteras y se ha hecho un vivero de empresas. "Además de un silo nuclear se contemplaba un Centro Tecnológico para investigar el combustible nuclear gastado, algo que nos iba a convertir en referente a nivel internacional y que demuestra que caben las dos posiciones, en pro y en contra de las nucleares".

Según ha declarado, el ATC de Villar de Cañas "es un recurso necesario tanto si tienes una postura pronuclear como antinuclear", al tiempo que ha ratificado que la Diputación mantiene que no se pare.

"Sería una pérdida de tiempo, de recursos, y no se está poniendo sobre la mesa ninguna otra alternativa para esta zona de Cuenca animando a otro desarrollo. El ATC es una cuestión que sí o sí hay que incorporar, no es un antojo nadie, es una necesidad", ha puntualizado.

Recurso de Zona ZEPA

Sobre la resolución que podría emitir en breve el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el recurso que se interpuso contra la ampliación de la zona ZEPA, el presidente de la Diputación se ha mostrado convencido de que será contraria a esa ampliación.

"Si no es así respetaremos las decisiones judiciales, pero es algo que no quieren los vecinos y que se hizo con un abuso de poder y autoridad por parte del Gobierno regional", ha dicho, al mismo tiempo que ha añadido que "no debe hacerse perder el tiempo a los jueves con esas cosas"

"Sobre este tema ya tenemos escuela. Al señor Page ya le dieron calabazas y le dijeron que no procedía pasar de 900 hectáreas a 25.000, porque es algo irreal", ha concluido.