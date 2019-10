Dimite el concejal de Más Madrid Pablo Soto tras ser acusado de acoso sexual

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Pablo Soto ha anunciado este martes su dimisión tras ser acusado de un episodio de acoso sexual. Así lo ha informado el propio Soto mediante una carta publicada en su cuenta de Twitter, donde explica que no fue "consciente" de los hechos y no los recuerda, entre otras cosas, por la cantidad de alcohol que consumió el día que sucedieron.

El regidor del partido de Errejón y Carmena explica que renuncia al acta porque se ha visto "envuelto en una situación que jamás hubiera imaginado". Según narra, los hechos sucedieron en dos días diferentes.

El primero de los episodios, cuenta, ocurrió "unas semanas atrás", cuando estaba "tomando unas cervezas tras el trabajo". "Le pedí a una persona de los grupos de trabajo, que no sé quién es, que me ayudase a ir al cuarto de baño", dice, explicando que sufre una "discapacidad importante". Cuando estaba en el baño, dijo a la persona que le acompañó "algo que tenía tono o significado sexual", aunque tampoco lo recuerda.

"Unos días después", prosigue, la misma persona "se había sentido acosada" al verle en una reunión. "Yo no sé quién es y no sabría reconocerla", asegura. Sin embargo, le han dicho que "a ella le resultó extraña su presencia en aquella reunión" porque no pertenece a ese grupo de trabajo.

"Se ha visto dañada"

Soto vuelve a subrayar que no recuerda nada y no fue consciente de ninguno de los dos episodios, pero asume la culpa porque "eso no quita que hay una persona que se ha visto dañada" por su actitud. "Creo que en esta situación en la que podemos coincidir en los mismos espacios, que no voy a ser capaz de prevenirlo ni siquiera de detectarlo cuando ocurra, y que puede generar más daño, lo que corresponde es que me baje yo", concluye.

Se trata de la segunda imisión en 48 horas en la formación Más Madrid, después de que la 'número dos' de Errejón, Clara Serra, presentase este lunes su dimisión por las diferencias con la estrategia electoral de Más País.