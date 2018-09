Dimite el concejal del PP de Torrelodones grabado chantajeando a la alcaldesa

El concejal del PP de TorrelodonesÁngel Viñas, que fue grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado este viernes su dimisión, han confirmado fuentes populares, aunque no ha renunciado a su militancia por el momento.

El PP de Madrid abrió este jueves expediente informativo al edil popular tras salir a la luz en unas grabaciones difundidas por la Cadena Ser un intento de chantaje a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña.

Lo que queremos es la silla en la que estás sentada"

"No tiene ningún sentido que yo siga adelante; si os vais a presentar, nosotros seguimos con nuestra guerra", advertía el concejal popular, a quien, en las grabaciones confirmadas, se le escucha decir a Biurrun: "Lo que queremos es la silla en la que estás sentada".

"No me sorprende"

La alcaldesa Elena Biurrun, por su parte, señaló que estaba estudiando acciones legales contra Ángel Viñas. "En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", indicó.

Fuentes del PP de Torrelodones han señalado que la renuncia es "lógica y estupenda", ya que Viñas es una persona "que ha traicionado al partido y la democracia" y "no puede seguir dentro" de la formación. No obstante, estas fuentes ha recalcado que hay un "procedimiento abierto" con un expediente informativo abierto por el PP de Madrid que "seguramente desembocará en la expulsión" de Viñas.