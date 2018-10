Lorena Ruiz-Huerta dimite como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid

La hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha presentado este lunes su dimisión.

La diputada era portavoz del Grupo a pesar de que Podemos ya había elegido a un candidato para las próximas elecciones autonómicas, Íñigo Errejón. Esta situación había provocado malestar entre miembros del grupo y la propia Ruiz-Huerta, que había anunciado no sentirse apoyada por parte de su formación.

La diputada ha comparecido a las 11.30 horas de este lunes en la Asamblea de Madrid para asegurar que hace tiempo que mantiene posiciones políticas "que no gozan del respaldo de la dirección, ni de la mayoría del Grupo Parlamentario". Ruiz-Huerta ha aludido a Errejón, aunque sin mencionarle, asegurando que Podemos ha "otorgado la confianza" a un candidato que defiende una propuesta distinta a la de Anticapitalistas -corriente a la que pertenece-.

Es una decisión que toma, dice, por "coherencia". De esta forma, ha decidido dejar su escaño y retomar su actividad como abogada. Aunque, ha asegurado la misma diputada, no deja la política.

Asimismo, Ruiz-Huerta ha asegurado que escuchó las declaraciones de Teresa Rodríguez -también inmersa en distintos frentes con la dirección-, en las que aseguró que "no debe estar en política nadie que no sea militante", algo que suscribe. "Nadie que no tenga un oficio o una profesión fuera debe ocupar un escaño", ha señalado.

"Voy a continuar siendo una militante, como he sido siempre y continuaré trabajando", ha continuado. La diputada ha afirmado que deja la Asamblea de Madrid, pero no la política. "Trabajaré como abogada defensora de derechos humanos como he hecho siempre, y continuaré luchando por el único proyecto político en el que creo: la construcción de la unidad popular, y la democratización de los partidos e instituciones, que deben hacer políticas radicalmente transformadoras de la vida de la gente", ha dicho.

Los agradecimientos ha ido especialmente para su corriente, asegurando que son "los imprescindibles" y "los guardianes de la esencia de Podemos". Asimismo, también ha tenido palabras para quienes "no han sabido o no han querido" comprenderla. "A los que han pretendido manipular mis palabras o han intentado ofenderme", ha señalado. "Me han hecho más fuerte", ha añadido.

Tensión con la dirección de Podemos

Este hecho se produce después de la tensión protagonizada por los miembros del grupo en la capital. Ruiz-huerta ya había asegurado que existían contradicciones entre la dirección de Podemos y los dirigentes de la corriente Anticapitalistas.

La propia política aseguró el pasado mes de abril que no aceptaría ir en una lista con Errejón porque no está en política para "repartirse sillones" y afirmó que la formación se está convirtiendo "de forma acelerada" en un partido "tradicional", algo de lo que no quería "formar parte".

Anticapitalistas presentó un manifiesto en el que exigían celebrar un proceso de "primarias abiertas, democráticas y proporcionales"

El último rifirrafe se produjo por el modelo de primarias creado para conformar las listas de las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Varios cargos de Podemos afines a Anticapitalistas presentaron un documento en el que exigían a Podemos, IU y Equo celebrar un proceso de "primarias abiertas, democráticas y proporcionales".

Fuentes de la dirección regional morada no entendieron este movimiento por parte de los cargos públicos de Podemos y aseguraron que "les sitúa fuera" de la organización. La militancia eligió al ex número dos del partido, Íñigo Errejón, como candidato a la Comunidad de Madrid en un proceso de primarias en el que los Anticapitalistas no participaron.

Entre los firmantes del documento se encontraban el máximo representante de esta corriente, el eurodiputado Miguel Urbán, y la hasta ahora portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta.