Díaz convocará elecciones andaluzas en diciembre tras hablar con Sánchez

Pedro Sánchez comunicó personalmente este jueves a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que el Consejo de Ministros se reunirá el próximo 26 de octubre en Sevilla, lo que la lideresa socialista andaluza interpreta como un aviso implícito de que el presidente del Gobierno no piensa adelantar las elecciones generales a este otoño, como se ha venido especulando en las últimas horas.

Díaz, que había paralizado el adelanto electoral a este otoño -la legislatura andaluza acaba en marzo- hasta tener garantías de Sánchez de que, bajo ningún concepto, solaparía ambas elecciones, ya ha despejado su agenda oficial este martes 9 de octubre. Según algunas fuentes socialistas andaluzas consultadas por Vozpópuli, para fijar ya elecciones en Andalucía el 2 de diciembre; sin embargo, otras fuentes no descartan todavía que elija el día 16, a una semana de la Navidad.

"No habrá elecciones este año y lucharemos por llegar a 2020", se insistía ayer desde La Moncloa frente a los rumores de adelanto de las generales a este mismo otoño

Fuentes autorizadas de La Moncloa confirmaron a este diario que Pedro Sánchez habló con ella por la mañana, antes de anunciar el Consejo de Ministros en Sevilla y antes de que trascendiera el deseo de Díaz de elecciones en diciembre. Y posteriormente, otras fuentes gubernamentales dijeron a Efe que "no habrá elecciones este año y lucharemos para llegar al 2020".

Un dato que corroboró la ministra de Hacienda, antes consejera de Hacienda en el Gobierno Andaluz, María Jesús Montero, cuando señaló que, en contra de la previsión del propio Sánchez, el Ejecutivo seguirá trabajando en 2019 "con o sin presupuestos", lo cual abre la puerta a una prórroga de las cuentas vigentes de 2018.

"No veo en este momento ni en el Gobierno ni en la propia actitud del presidente absolutamente ningún planteamiento de provocar un adelanto electoral", afirmó la titular de Hacienda en un entrevista en Antena 3. "Estamos trabajando de forma profunda en lo inmediato, pero también en el medio plazo" y "para nada" ve que se vayan a anticipar las generales.

Ábalos y otros dirigentes próximos aconsejan al presidente del Gobierno convocar elecciones generales hartos de oír en las federaciones: "esto no aguanta"

Dudas en el entorno socialista

Lo cierto es que, al margen de que las elecciones generales no vayan a celebrarse finalmente el mismo día que las andaluzas, muchos dirigentes socialistas del propio entorno de La Moncloa empiezan a ver muy complicado el panorama como para aguantar más allá de marzo sin convocar a los españoles a las urnas.

Entre esos cuadros está en poderoso ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, harto de escuchar a los dirigentes territoriales lo mismo que escuchan los periodistas: "esto no aguanta"; y no solo porque el Ejecutivo haya perdido pie con rectificaciones y escándalos como los protagonizados por los ya ex ministros de Cultura, Màxim Huerta, y Sanidad, Carmen Montón; o los de Justicia, Dolores Delgado, y Ciencia, Pedro Duque.

El análisis que se hace en las federaciones más importantes, donde el partido gobierno: Andalucía, Castilla-la Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias o Comunidad Valenciana, es que el conflicto catalán está lejos de resolverse y no se puede ceder al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la potestad de decidir cuando se disuelven las Cortes con su retirada de apoyo a Pedro Sánchez.