La izquierda carga contra Díaz Ayuso por su relación con los "papeles de la Púnica"

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, he pedido este lunes a la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dé "explicaciones" sobre su relación con la trama 'Púnica' de corrupción del Partido Popular en Madrid y sobre distintas irregularidades que se le atribuyen, tras las informaciones que ha ido contando Vozpópuli.

Montero aseveró en declaraciones a la Ser que una futura presidenta autonómica "tiene que ser ejemplar en la vida pública" y además "tiene que dar explicaciones respecto a las informaciones que ponen en cuestión" su capacidad.

La ministra en funciones reconoció que "no me sorprende la actitud de Ayuso" al no dar explicaciones ante casos de corrupción, porque "es a lo que el PP nos tiene acostumbrados ante este tipo de incidentes. Lo que me sorprende más es que Ciudadanos, que venía a limpiar, decían, la vida política, siga apoyando a la señora Díaz Ayuso y no esté nada interesado en clarificar todos los elementos que rodean a la señora Díaz Ayuso".

"Los papeles" de la Púnica

Más Madrid se ha sumado este lunes a las críticas. La diputada del en la Asamblea de Madrid Clara Serra ha afirmado que Isabel Díaz Ayuso podría acabar como sus "predecesores" porque "sale en los papeles" de la trama Púnica.

"Ayuso podría acabar como sus predecesores, porque sale en los papeles de la Púnica y luego reivindica la exigencia de transparencia y no es la candidata más indicada para ello", ha lanzado Serra en declaraciones a Antena 3.