Díaz Ayuso colaboró con la 'Púnica' para mejorar la imagen de Aguirre en internet

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colaboró en 2011 desde su puesto de trabajo en la sede de la formación en la Calle de Génova con los integrantes de la trama Púnica para mejorar la imagen de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien llevaba las redes sociales, según consta en una declaración del testigo Adrián de Pedro, que tuvo lugar el 23 de diciembre de 2014.

Sin embargo, y pese a haber trabajado de forma directa para la expresidenta madrileña, este martes Díaz Ayuso trató de apartarse de la propia Aguirre y de Cristina Cifuentes al trascender la petición de la Fiscalía anticorrupción de que se las impute en Púnica. En este caso de corrupción ya había salido el nombre de la candidata del PP a presidir la Comunidad, ya que era la persona que encargaba tareas al conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro, según adelantó El Plural. Díaz Ayuso no está imputada y tampoco ha sido llamada como testigo.

En la declaración de Adrián de Pedro, informático de la empresa Eico, que dirigía su hermano Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica, este testigo proporcionó al juez Eloy Velasco el nombre de su interlocutora en el PP de Aguirre. "Yo hablaba con Isabel Díaz Ayuso, que era la que me decía: ¿me puedes ayudar en esto o en lo otro?", contestó este técnico, quien además explicó al juez que era "una empleada del PP de Madrid" que trabajaba en la sede de la Calle de Génova, 13, según consta en la grabación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

'Gente con Esperanza'

Al ser preguntado por el trabajo que realizó con el PP de Madrid, De Pedro contestó que llevó a cabo "auditorías, formaciones, redes sociales y posicionamiento web", al mismo tiempo que valoró que en la formación conservadora "no tenían ni idea" de estos temas.

Pero ante una nueva pregunta del magistrado, Adrián de Pedro especificó que hicieron una auditoría "de la campaña Gente con Esperanza", que fue cuando Aguirre "se presentó como candidata en 2011". En la presentación de la web, como se puede ver en la imagen anterior, participó Francisco Granados, considerado el cabecilla de la Púnica, y que según las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil fue el que introdujo a Alejandro de Pedro en el PP madrileño.

Este informático explicó además que en el PP le preguntaban si la web estaba bien, y que ellos decían al partido los cambios que tenían que hacer. "Yo cuando fui allí fue para dar una formación del posicionamiento en Google", advirtió este técnico, que completó que acudió a la sede del PP madrileño con su hermano Alejandro de Pedro.

"Yo vine una vez porque me pidieron que ayudara en una web", prosiguió el testigo, que negó saber quién del PP se comprometió con su hermano a pagar por el trabajo. Aunque cuando el juez Velasco le preguntó sobre quién se comprometió a pagarle, y apuntó la posibilidad de que fuera Esperanza Aguirre o Ignacio González, señaló: "Era la época de Esperanza Aguirre, pero no lo sé, no sé con quién hacía las cosas mi hermano".

"Freír pascuas"

Asimismo, este informático de la empresa Eico lamentó que después de que él y su hermano pusieran en marcha la estrategia que le había encargado el PP para las elecciones de 2011, con Esperanza Aguirre de candidata, les desecharan. "En cuanto acabó, nos mandaron a freír pascuas, y casi desaparecemos". De hecho, De Pedro reclamó al PP una deuda de hasta 140.000 euros, de los que 10.000 euros le fueron entregados en un sobre por un exdirectivo de Indra.

Díaz Ayuso: "Mi nexo con Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre es cómo cualquier militante y afiliado del PP durante las épocas en las que ellas han sido presidentas"

Esta semana, Díaz Ayuso ha tratado de soltar amarras con su pasado. "Mi nexo con Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre es cómo cualquier militante y afiliado del PP durante las épocas en las que ellas han sido presidentas", dijo en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, de cara a una nueva sesión de investidura.

El pleno de investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos y Vox, será los días 13 y 14 de agosto, martes y miércoles de la semana que viene, según anunció Trinidad.