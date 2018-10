Delgado se escuda en la 'caja B' del PP para no dimitir por los audios de las cloacas

Horas después de que el Pleno del Congreso acordase pedir su dimisión por su polémica relación con el excomisario José Manuel Villarejo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha visto obligada a ocupar su escaño. La sesión plenaria continuaba este miércoles y la bancada del Partido Popular quería lanzarle dos preguntas antes de la Comisión de Justicia donde tiene que comparecer este mismo día a petición propia, aunque antes lo habían pedido PP y Ciudadanos.

"¿Por qué está en posición de ser chantajeada?", le ha preguntado el diputado Javier Maroto,mientras que José Antonio Bermúdez de Castro le ha cuestionado si considera que todo ciudadano tiene la obligación de denunciar un delito del que tenga conocimiento.

Los diputados del PP han pedido a Delgado que dimita por "dignidad" y su bancada ha despedido su intervención a los gritos de "dimisión, dimisión"

Delgado se ha escudado en la 'caja B' del PP para justificar su pasividad ante el supuesto delito que creyó ver en Colombia con menores de edad según recogen los audios de Villarejo. "Le voy a decir una cosa: yo no he presenciado la comisión de ningún delito (...). Sé distinguir perfectamente lo que es un delito de lo que no es un delito (...). Usted está dando valor a algo que no puede hacer y lo sabe perfectamente (...). Yo no recuerdo a ninguno de ustedes denunciar al señor Bárcenas cuando repartía dinero a alguno de ustedes sobres con dinero negro", ha dicho.

Además, la ministra ha acusado al PP de sumarse al "chantaje" de Villarejo, del que ella se considera víctima, y de "revictimizarla" mediante la utilización política de la estrategia de ese expolicía. En ambos casos, los diputados la han pedido que dimita por "dignidad" tras sendas respuestas. La bancada del PP ha despedido sus intervenciones a los gritos de "dimisión, dimisión".

La de este miércoles es la tercera comparecencia que Delgado haga ante la Comisión de Justicia desde que tomó posesión en su cargo el 7 de junio. La primera fue el pasado 10 de julio para explicar su proyecto al frente del departamento de Justicia y la siguiente tuvo lugar el 11 de septiembre para explicar su posición ante la defensa del juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, y la jurisdicción española por la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en los tribunales belgas.