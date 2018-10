Delgado se vuelve a desdecir: "Yo no he hablado de chantaje, sino de intento de chantaje"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha cambiado de versión sobre el excomisario José Manuel Villarejo. Tras iniciar su comparecencia en la Comisión de Justicia apelando al "chantaje" del exagente, ha espetado: "Yo no he hablado de chantaje, sino de intento de chantaje".

Delgado había iniciado su alocución diciendo: "Lo primero que quisiera dejar claro, de manera rotunda, es que esto es un chantaje al Estado a través de mi persona y una extorsión al Gobierno". Por el contrario, al final de la comparecencia, Delgado ha cambiado su discurso. "Yo no he dicho que sea chantajeada, yo no he dicho que lo haya conseguido", ha dicho en el Congreso.

Los grupos de la oposición han destacado este nuevo cambio de versión de la ministra, que en la Comisión de Justicia del Congreso habló de un chantaje de Villarejo. "Ha cambiado de versión, esta mañana ha hablado de chantaje al Estado", destacó el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes.

El partido naranja y el Grupo Confederal Unidos Podemos han advertido a Delgado de los "riesgos" de ser "chantajeable". La titular de Justicia ha respondido que ni ella ni el Gobierno se dejarán "amedrentar".

Las 'derechas'

La ministra ha centrado su intervención en atacar a "la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha". Los acusa de usar en su contra una grabación "ilícita" -el audio de la ya conocida cena de 2009. Delgado insiste que se trata de una conversación difundida "por un presunto delincuente que se encuentra en prisión investigado por 14 de delitos" y que busca "extorsionar al Estado para obtener un trato de favor y salir de la cárcel".

La titular de Justicia ha subrayado en más de una ocasión que no es amiga de Villarejo. Y aunque no ha querido comentar el contenido de dichas grabaciones, ha enfatizado que no ha cometido "ninguna acción, ni de lejos, delictiva ni indigna". En este sentido, luego ha hecho un llamamiento a las 'derechas' para que no le hagan el juego al comisario jubilado.