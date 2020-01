El Defensor del Pueblo de Navarra recibe 130 denuncias contra la socialista que 'persigue' la subrogada

El Defensor del Pueblo de Navarra ha recibido 130 denuncias contra la diputada del Partido Socialista de Navarra (PSN) Nuria Medina por pedir que se señale y persiga a las familias que recurren a la gestación subrogada "como pretendemos hacer desde el PSOE con los puteros".

La parlamentaria hizo un llamamiento desde la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior a "señalar socialmente y perseguir a esas agencias y a esos supuestos padres que salen en la tele diciendo que todo es maravilloso".

"Desde el PSOE apoyamos, también lo hacemos con la abolición de la prostitución, señalar socialmente a esas agencias, desde luego perseguirlas, y a esos supuestos padres que salen en la tele diciendo que todo es maravilloso... ¡No, no y no! Debemos señalar a esos padres y a esas madres socialmente y rechazarlo como pretendemos desde el PSOE con los puteros", alegó en el marco de una sesión de trabajo con representantes de la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución el pasado 17 de enero.

Más de 130 quejas en una semana

Una semana después de su intervención, el Defensor del Pueblo de Navarra no deja de recibir quejas. Hasta este jueves las denuncias ascendían a 130. Según ha podido saber Vozpópulise trata de una cifra anómala, ya que supera con creces las que se suelen recibir semanalmente en torno a un mismo asunto.

Desde la institución están esperando a que finalice la lluvia de acusaciones contra la diputada del PSN para poder estudiar de qué forma las tramitan. Diversas organizaciones de familias que defienden la gestación subrogada, así como decenas de padres y madres a título individual, estarían detrás del goteo.

Las denuncias al Defensor del Pueblo de Navarra van a a la par que el diluvio de críticas vertidas contra Medina a través de las redes sociales. La diputada socialista utilizó su turno de palabra para replicar a la diputada de Navarra Suma Isabel Olave, que señaló que su formación no concebía la gestación subrogada como un avance en el terreno de lo moral ni en el plano de las libertades, pero que estaba "lejos del planteamiento feminista" y defendía la vida "desde su concepción".

"Ser padre o madre es un deseo"

Medina aclaró que el PSOE no solamente estaba en contra "de los vientres de alquiler", sino que se trataba de un partido "abolicionista". "Actuaremos frente a las agencias a sabiendas que están prohibidas", advirtió en referencia al acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en el "Estado español".

"Ser padre o madre no es un derecho, es un deseo. Es verdad que te encuentras con personas y que lo fácil es empatizar con el deseo... La gente tiende a empatizar, pero lo que tenemos que hacer como representantes políticos y desde el activismo es visibilizar lo que hay detrás de esta práctica", enfatizó Medina.

Y tiró de su licenciatura en Psicología para dirigirse a Olave. "No valen eufemismos, no vale hacerse trampas con el lenguaje. No es lo mismo decir maternidad subrogada que vientres de alquiler y explotación reproductivas. Tenemos que ser muy claros con el lenguaje, y se lo digo como psicóloga: el lenguaje genera pensamiento y en ese caso es muy importante", instó la también secretaria de Igualdad y Diversidad del PSN.

Medida del acuerdo PSOE-Podemos

Según Medina, no se puede hablar de libertad de las mujeres cuando hay una necesidad económica detrás. "Hay una maquinaria liberal y capitalista que obtiene grandes beneficios a costa de las mujeres y se obvian los Derechos Humanos", denunció.

Terminó su intervención parafraseando a Carmen Calvo: "Nunca ocurre nada en el cuerpo de los hombres. El cuerpo de las mujeres siempre es el campo de batalla".

Precisamente, la lucha contra la gestación subrogada es uno de los retos que se ha fijado el nuevo Gobierno para esta legislatura. En el acuerdo entre PSOE y Podemos se señala que "la explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo".

También recalcan que "los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas". Añaden que "actuarán frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país".

Este periódico se ha puesto en contacto con el PSN, pero la diputada Nuria Medina ha declinado hacer declaraciones sobre las quejas de las familias que defienden esta práctica al pedir que se las persiga "como con los puteros".