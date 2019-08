Cs garantiza su apoyo a Ayuso pese a la investigación contra Aguirre: "Levantaremos las alfombras"

Primera reacción de Ciudadanos tras la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de imputar en el marco del 'caso Púnica' a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. El diputado y portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha considerado este sábado que sería "un disparate" replantearse el acuerdo con PP y Vox para la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Estamos hablando de que hemos llegado a un acuerdo con unas personas que están al frente del PP que son otras personas completamente distintas", ha señalado Bal en declaraciones a la prensa.

El portavoz de la formación naranja ha recordado que en los acuerdos de gobierno alcanzados con el PP en Andalucía, Murcia y Madrid, Ciudadanos ha impuesto como "condición inapelable y absolutamente insoslayable" el regeneracionismo democrático. Además, ha hecho un llamamiento a la cautela respecto a la situación judicial de Aguirre y Cifuentes.

"Esto último que ha pasado será algo que tendrá que dirimir la Justicia. En estos momentos se pide la imputación por parte de Anticorrupción, el juez de instrucción tendrá que decidir y nosotros por supuesto acataremos con absoluta lealtad las decisiones judiciales".

Levantar alfombras

PSOE y Podemos han acusado en las últimas horas a Ciudadanos de estar apoyando al PP de la 'Púnica' con el acuerdo de investidura en Madrid. "Esto es un disparate. Nosotros hemos hecho un pacto de Gobierno con el PP cuya primera cuestión es precisamente la regeneración democrática", ha dicho Bal recordando que entre los puntos acordados para la investidura de Ayuso se establece la realización de auditorías y el acabar con los aforamientos.

En este sentido, Edmundo Bal ha asegurado que a Ciudadanos no le temblará el pulso en levantar las alfombras. "Nosotros siempre estaremos con esta política de levantar las alfombras y de descubrir qué es lo que pasó en la anterior legislatura y sin que nos tiemble la mano absolutamente nada cuando descubramos debajo de esas alfombras que se ha podido producir algún tipo de corrupción o corruptela".

"Ciudadanos es un partido que siempre ha apostado por la limpieza y la transparencia en las instituciones. Lo relevante en este caso es que Ciudadanos entre en estos gobiernos con esta filosofía, no que cada cuatro años gobierne el PSOE de los EREs o el PP con sus corrupciones y su financiación ilegal. Nosotros somos precisamente los garantes de la transparencia y de la lucha contra la corrupción en las instituciones", ha agregado.

El PP defiende la presunción de inocencia

Después de que la Fiscalía haya citado como investigadas a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha destacado este sábado que en muchas ocasiones se ha acusado a personas "que después resultaban ser inocentes" por lo que lo mejor, a su juicio, es que se haga una valoración "cuando la Justicia hable".

"Hemos visto casos muy sonoros que finalmente han quedado archivados luego pues no tenían la misma repercusión cuando las personas se han declarado inocentes, yo me acostumbro a valorar cuando las sentencias son definitivas y ahora no va a ser menos", ha insistido.

García Egea también ha negado que esta situación pueda influir en las negociaciones entre el PP y Ciudadanos para el Gobierno de Madrid puesto que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones es "un acuerdo bueno para la Comunidad". Además, el 'popular' ha señalado que por un lado "va el trabajo político", en este caso con Cs y Vox, y "por otro lado va este tipo de actuaciones y decisiones".