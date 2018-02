Un sondeo otorga a Cs la victoria en más de la mitad de las provincias

Ciudadanos sería hoy la fuerza más votada en 27 de las 50 provincias de España, según la extrapolación que hace Europe Elects del último sondeo de Metroscopia publicado por El País.

Al partido de Rivera (en naranja) le seguiría el PP (en azul), que ganaría en once provincias, y por detrás, aparecería el PSOE (rojo), que se haría con seis.

Spain: Liberal Cs (ALDE, orange) strongest party in most regions. PSOE (S&D, red) + PP (EPP, blue) dominate the West. UP (LEFT, violett) + PNV (ALDE, green) dominant in Basque regions. Separatist ERC (G/EFA, yellow) strongest in Northern Catalonia (bases on Metroscopia poll). pic.twitter.com/3uGRwDI63J