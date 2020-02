Cs pregunta al Gobierno quién autorizó el plan de vuelo de Delcy Rodríguez

Ciudadanos ha registrado dos nueva preguntas parlamentarias al Gobierno sobre el polémico vuelo de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a Madrid, en las que solicita saber quién autorizó el plan de vuelo que permitió que el avión se dirigiera a Barajas a pesar de las sanciones europeas que pesan sobre ella.

La formación naranja subraya en su exposición inicial que el Gobierno español "sabía que una persona que está sujeta a una prohibición de entrar en el espacio aéreo de cualquier Estado miembro de la UE se dirigía a Madrid". Sin embargo, ese vuelo se autorizó y, además, "no se le obligó a dirigirse a un tercer país no miembro de la Unión Europea donde dicha prohibición no aplicara".

Por ello, Cs reclama saber quién "autorizó el plan de vuelo que permitió que el avión en el que viajaba Delcy Rodríguez se dirigiera, efectivamente, a Madrid" y por qué, una vez que el Ejecutivo tuvo conocimiento a través de Exteriores de que el avión en el que viajaba la 'número dos' de Nicolás Maduro, no se le obligó a desviarse a un país entero en cumplimiento de las sanciones internacionales impuestas por la UE.

El partido centrista ya presentó la semana pasada una batería de preguntas en la que inquiría al Ejecutivo de Pedro Sánchez si alguna embajada "de alguno de los países con los que mantenemos relaciones diplomáticas" había pedido explicaciones sobre esta reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con Delcy Rodríguez y "la posible violación de sanciones internacionales que conlleva".

También se preguntó desde Cs "si había una crisis diplomática en ciernes" y Exteriores estaba "al tanto de la llegada" de la vicepresidenta, por qué es Ábalos y no la titular de Exteriores, Arancha González Laya, "el responsable de gestionarla y solucionarla".

Las incógnitas del 'Delcygate'

A la espera de que Ábalos dé explicaciones en sede parlamentaria y la Fiscalía decida si admite las denuncias presentadas por PP y Vox en este caso, lo cierto es que aún existen muchas preguntas sin resolver. Primero se habló de que Rodríguez quería encabezar la delegación venezolana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), tal y como avanzaron varios medios opositores del país sudamericano, pero la sospecha es que deseaba pernoctar en un hotel de Madrid como así hizo la tripulación del aparato.

También está la incógnita de si quería mantener reuniones de trabajo a la mañana siguiente antes de que saliese su vuelo privado hacia Estambul (Turquía). El periodista venezolano Juan Carlos Zapata apuntówww.alnavio.com que la vicepresidenta venezolana "había pautado reuniones en Madrid que tenían que ver con el tema petrolero".

La cita iba a ser, en concreto, con un empresario español. La pista del 'oro negro', con los intereses de Repsol en el trasfondo, sobrevuelan este caso pues Maduro ya trabaja, según Bloomberg, en la semiprivatización del sector petrolero.