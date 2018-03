Ciudadanos ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que salga a dar explicaciones "urgentes e inmediatas" ante la posibilidad de haber obtenido su título de máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) con notas falsas, tal y como asegura este miércoles eldiario.es. "Alterar unas calificaciones académicas es un delito tipificado en el Código Penal, pedimos formalmente explicaciones urgentes e inmediatas para que salga a aclarar y que nos explique qué hay de cierto en todo esto", ha dicho Ignacio Aguado, portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid.

La reacción del partido liderado por Albert Rivera adquiere especial relevancia por su condición de socio de Gobierno en la Comunidad de Madrid. De hecho, en el punto número 3 del acuerdo de investidura entre PP y Cs en la región se advierte que deberá marcharse cualquier cargo pública que"haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica". Pero Aguado ha llamado a la "prudencia" y a "no adelantar acontecimientos".

Acuerdo de investidura

"Esto va mucho más allá de un acuerdo de investidura, estamos hablando de un delito que tiene penas muy graves, ya no estamos hablando de si alguien ha puesto que sabe inglés y no sabe, lo sensato es que dé su versión de los hechos", ha insistido. Así, Ciudadanos "todavía" no se plantea quitarle su apoyo. Por ahora.

De ser cierto, continúa, estamos hablando de falsificar a través del sistema universitario público. En este caso, mediante la Universidad Rey Juan Carlos. "¿Qué imagen pretende trasladar a los jóvenes que estudian en la universidad desde el Gobierno regional?", se pregunta. Según el citado diario, una funcionaria de la universidad pública fue la encargada de cambiar un "no presentado" por "notable" dos años después y sin pagar una nueva matrícula, a pesar de no trabajar en la gestión del posgrado ni estar destinada en el propio campus donde se cursaba.