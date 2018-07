Cs pide a Sánchez que no se reúna con Torra "hasta que no rectifique" su proyecto independentista

El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se reúna este lunes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "hasta que no rectifique" su proyecto de alcanzar la independencia de Catalunya.

En declaraciones a los medios este sábado, ha alertado de que la moción del 9N que aprobó el Parlament el jueves demuestra que Torra "ha dejado claras sus intenciones" y que su objetivo es declarar la independencia.

Por eso, cree que Sánchez no debe reunirse con Torra hasta que no cambie sus intenciones y "hasta que no pida perdón a todos los españoles que ha insultado durante tanto tiempo".

"El señor Pedro Sánchez pretende reunirse este lunes con un señor que ha insultado y que ha dicho que los españoles somos bestias con taras genéticas", ha criticado De Páramo, en alusión a los polémicos artículos que escribió Torra hace unos años.

Le pedimos que se lo piense, que está a tiempo de rectificar y no reunirse con el señor Torra. Ha dejado claras sus intenciones, tiene como referente a Kosovo, ha insultado a los españoles y no ha rectificado ese plan de que quiere declarar otra vez la independencia"

El también portavoz adjunto de Cs en el Parlament ha acusado a Sánchez de pretender "pagar el alquiler de Moncloa para quedarse una semana más con un cheque en blanco a los partidos independentistas".

Además, se ha referido a un tuit de Torra en el que hace referencia a la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la independencia de Kosovo, lo que cree que evidencia que el "referente de Torra es Kosovo", mientras Cs reivindica seguir formando parte de la UE.

Recurso al TC

De Páramo ha recordado que Cs anunció que presentaría un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) por la moción aprobada por el Parlament en la que se ratifica en los "objetivos políticos" de la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015 que ya aprobó la Cámara catalana.

Asimismo, ha señalado que exigieron a Sánchez que actuara presentando un recurso contra esta moción, como finalmente ha hecho el Gobierno, pero ha lamentado que "en cambio, el lunes se reúne con Torra".

Según el dirigente de Cs, esta moción vuelve a la situación que se vivió en el Parlament en los meses de septiembre y octubre antes de la proclamación de la República, por lo que ha reclamado al Gobierno que "tengan muy en cuenta lo que ha pasado en el Parlament esta semana".