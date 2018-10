Cs descarta vetar a Vox en al acto de España Ciudadana en Alsasua

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que al acto que la plataforma España Ciudadana celebrará el próximo 4 de noviembre en Alsasua (Navarra) puede acudir cualquier persona independientemente del partido al que apoye o pertenezca, lo que incluye a miembros de Vox.

"Los actos que organiza España Ciudadana son actos organizados por una plataforma abierta" y a los que asisten "ciudadanos con carnet de partido o sin carnet, con carnet de Cs o de otros partidos constitucionalistas", ha declarado en rueda de prensa en la sede de la formación naranja.

En este sentido, ha señalado que el de Alsasua no sería el primer encuentro de España Ciudadana donde se ha visto a "ciudadanos que antes habían votado a otros partidos o militado en otros partidos".

Así ha respondido Arrimadas cuando le han preguntado qué le parece que Vox haya animado a sus simpatizantes a ir al acto organizado por España Ciudadana en esa localidad navarra y que el líder de esta formación, Santiago Abascal, haya confirmado su asistencia.

"Nosotros no vamos a decir qué ciudadano puede entrar y qué ciudadano no puede entrar" en la plataforma "o a qué partido vota cada ciudadano que va a ese acto", que "no es un acto de Ciudadanos como partido", ha manifestado, añadiendo que lo importante es que quien lo haga defienda la igualdad de los españoles y la libertad y apoye a los guardias civiles que fueron agredidos en Alsasua en un bar en 2016.

Cs evita tildar a Vox de "ultraderecha"

Por otro lado, la portavoz de la formación naranja ha evitado describir a Vox como un partido de ultraderecha, argumentando que no le corresponde "poner los calificativos a partidos extraparlamentarios", y ha aprovechado para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No sé cómo calificaría el señor Sánchez a sus socios de gobierno", ha indicado tras referirse a las afirmaciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre las especificidades genéticas de los catalanes y sus supuestas diferencias con el resto de los españoles. "Lo que me preocupa es un Gobierno que está en manos de unos señores que hacen este tipo de comentarios y piensan así", ha agregado.