Cs considera un "abuso" que Sánchez modifique la Ley de Estabilidad por decreto

Ciudadanos ha calificado de "abuso" la posible modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por decreto. Podemos y el Gobierno han acordado avanzar en esa reforma. La ley prevé actualmente que la senda de déficit tiene que ser aprobada por el Congreso y el Senado, y si no supera las dos votaciones el proyecto se devuelve al Gobierno. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta.

"No se pueden cambiar leyes orgánicas a base de decretos leyes", ha dicho Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. "Si el señor Sánchez no esta cómodo con las mayorías del Congreso y del Senado lo que tiene que hacer es convocar elecciones", ha señalado.

Gutiérrez ha asegurado que una ley orgánica como la de Estabilidad no se puede cambiar con un "decretazo". En su opinión, Sánchez "hurta" las "capacidades legislativas" propias del Parlamento. Ciudadanos no descarta acudir al Tribunal Constitucional si consideran que el texto que presenta el Ejecutivo no se ajusta a la legalidad.

Gutiérrez ha insistido en que Sánchez está pagando "hipotecas" a los grupos que le apoyaron en la moción de censura, en este caso Podemos. "Son hipotecas por sentarse un día más en la Moncloa", ha asegurado.

Un centro de reconciliación

Sobre la exhumación de Francisco Franco, Gutiérrez ha explicado que Ciudadanos está favor de que el cuerpo de el dictador no esté enterrado en un espacio público. Pero ha explicado que su voto en el decreto que prepara el Gobierno dependerá de que se dé una solución integral al Valle de los Caídos como centro de reconciliación. El partido naranja también se ha opuesto a que el decreto incluya la revisión de las sentencias del franquismo. "El revisionismo histórico no tiene sentido".