Ciudadanos afirma que el "contrapeso" entre Economía y Hacienda "no funciona"

Ciudadanos cree que el "contrapeso" entre la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero, "no está funcionando" dentro del Gobierno de Pedro Sánchez, a tenor de la evolución de las negociaciones entre la titular de Hacienda con la formación morada, y constata que en el plano económico "Nadia Calviño no manda", sino que "manda el PSOE".

Así lo ha manifestado el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, quien en declaraciones a Europa Press ha criticado la estrategia del Ejecutivo de "gastar más por gastar más" con la que, a su juicio, "el PSOE quiere pelear por el voto de Podemos y hacer unas políticas populistas económicamente y negacionistas en lo básico".

Todo ello a pesar de contar con una ministra de Economía, Calviño, que hasta ser elegida era directora general de Presupuestos dentro de la Comisión Europea, y de quien la formación naranja, tras los anuncios de un mayor gasto, esperaba otro tipo de política presupuestaria.

"Tomarse el gasto público muy en serio no significa que tienes que gastar menos en las políticas importantes, sino que tienes que gastar de manera sensata, tienes que gastar mejor", ha manifestado Roldán, lamentando que el Ejecutivo anuncie aumentos en el gasto sin evaluar, por ejemplo, un posible ahorro derivado de la eliminación de duplicidades, gastos superfluos o ineficientes.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno anterior de Mariano Rajoy aprobó una evaluación de las subvenciones públicas por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en virtud de un acuerdo con su formación, y cree que esto "se tendría que tomar mucho más en serio antes de subir los impuestos". "Me gustaría que se evaluara primero, para al menos tomar decisiones antes de volver a cargar en la clase media más impuestos", ha apostillado.

Además, ha criticado que "en España siempre hay argumentos para aumentar el Estado, nunca para reducirlo donde sea necesario para financiar la educación, la subida de las pensiones o las políticas activas de empleo". "Lo que no puedes hacer es tener permanentemente argumentos para gastar más sin un criterio claro", ha cuestionado.

La subida de tipos encarecerá la deuda

Por otro lado, Roldán ha advertido de los riesgos que pueden tener las políticas expansivasanunciadas por Hacienda y Unidos Podemos, dentro de un próximo escenario de subida de tipos de interés y de retirada de estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Así, ha recordado que España sigue siendo el país con déficit público más alto de la Unión Europea y ha criticado "la disposición del Gobierno de violar los compromisos adquiridos con Europa". "Como tengamos tanta deuda, una mínima subida de la prima se traduce en que gastemos miles de millones en pagar intereses porque perdamos la confianza de los que nos están financiando nuestra enorme deuda", ha dicho.

Roldán ha hecho hincapié en la importancia de mantener la confianza en las instituciones comunitarias y en los mercados. "Si gastas más de lo que tienes y estás endeudado, pues tienes que pagar unos tipos. Pero si la gente deja de confiar en ti, te hace pagar unos tipos más altos para cubrir ese riesgo. Y si pagamos más tipos, nos gastamos el dinero en pagar tipos y no en buenas políticas públicas", ha argumentado.

Por todo ello, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Economía y Empresa ha subrayado que "al final, la política fiscal irresponsable es la menos progresista de todas, porque al final, en vez de gastar el dinero en políticas públicas, lo gastas en pagar intereses".

Rechazan negociar los PGE si suben los impuestos

Así las cosas, Ciudadanos no cree posible participar en la negociación presupuestaria, pese a la manifestada voluntad del Gobierno de someter las cuentas a acuerdas con todas las formaciones del arco parlamentario.

"Creo que no hay espacio en un Presupuesto que se plantea como un Presupuesto que aumenta ocho tipos impositivos", ha zanjado Roldán, que ha emplazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a evaluar cómo "gastar mejor".

"Vamos a diseñar mejor las políticas públicas, vamos a evaluar mejor, a usar datos, vamos a modernizar las políticas públicas en España, que es lo que hacen todos los países, hacer caso a la AIReF y no vamos a prometer gastos que, en el futuro, no puedes pagar porque no tienes suficientes ingresos", ha declarado.

Asimismo, el portavoz económico de la formación naranja ha argumentado que aquellos gobiernos "que prometían subidas masivas del gasto durante años y se ponían una venda, entendiendo que no había una restricción presupuestaria, como si no existiera, han sido los que más recortes han tenido que hacer".